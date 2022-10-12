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PKK Selahattin Demirtaş’ı “münafık” ilan etti! Hadi Özışık'tan bomba yorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki saldırıya ilişkin 'kınama' mesajı sonrası yaşananlar Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Özışık yaptığı değerlendirmede "Bu adam hani kahramandı? Hani terörist değildi de kahraman olarak görüyordunuz? " ifadelerini kullandı.

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Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından polisevine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 'kınama' mesajı geldi.  PKK'ya yakınlığı ile bilinen bir sitede ise şu ifadelere yer verildi:

"Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır" 

Hadi Özışık, Youtube'daki kanalında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Selahattin Demirtaş tweet attı "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum" dedi. Güya kınadı. PKK'ya yakınlığı ile bilinen site bölücü terör örgütünün yayın organı... Orada bir yazar Demirtaş'ın münafıklık yaptığını söylüyor. 

Bu adam hani kahramandı? Hani terörist değildi de kahraman olarak görüyordunuz? Kılıçdaroğlu acaba Demirtaş'ın 'münafıkığını' öğrendikten sonra acaba nasıl bir tavır alacak?

Hadi Özışık'ın videosunun tamamını izlemek için tıklayın

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