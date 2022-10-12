Masa başı çalışanlar için evde egzersiz önerileri

Sürekli oturmak veya gün içinde az hareket etmek sırt, bel ve boyun ağrılarına yol açar. Ayrıca duruş bozuklukları, kas ağrıları, kondisyon açısından olumsuz etkiler. Eğer gün içinde fazla hareket etme imkanınız yoksa evde yapabileceğiniz egzersizleri denemelisiniz.

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Özellikle pandeminin etkisiyle büyük bir çoğunluk Home office dediğimiz evden çalışma şekline geçti. Günün en çok vaktini bilgisayar başında harcayanlar zaman içinde bel ve boyun ağrılarından şikayet etmeye başladı. Oturduğunuz yerde bile yapacabileceğiniz egzersizlerle bu ağrılara engel olabilirsiniz.

Uzun süre bilgisayar başında oturmak zorundaysanız arada sırada pozisyon değişikliği yapmak, kalkıp evin içinde yürümek bile faydalı olur.

Boyun egzersizleri

Boyun egzersizleri için, başınızı hafifçe öne, arkaya ve yanlara doğru hareket ettirebilirsiniz. Böylece uzun süre hareketsiz kalan boyun kaslarınız gevşemiş olur. Ayrıca boyun egzersizlerini duruşunuzla desteklemek istiyorsanız, çalışma sırasında bilgisayar ekranınızı göz hizasında ya da göz hizasının bir nebze altında tutmalısınız.

Omuz ve sırt egzersizleri

Omuz ve sırt egzersizlerini hiç ayağa kalkmadan oturduğunuz yerde bile yapabilirsiniz. Bunun için önce omuzlarınızı öne ve arkaya doğru daire çizer gibi hareket ettirebilirsiniz. Ardından ellerinizi belinize koyarak kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırabilirsiniz. Omuzlarınızı 3 saniye kadar yukarı kaldırın ve serbest bırakarak da eklemleri rahatlatabilirsiniz. Bu hareketi çalışmalarınıza ara verdiğinizde 10 kere tekrar etmek oldukça faydalı olacaktır.

Bacak egzersizleri

Bacak egzersizlerini de yerinizden kalkmadan oturarak yapabilirsiniz. Ayak bileklerinizi aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca dairesel şekiller ile de esnetebilirsiniz. Bacaklarınıza pilates lastiği geçirerek de oturarak bacaklarınızı çalıştırabilirsiniz.

Basen egzersizleri

Özellikle kadınların sürekli dert yandığı basen bölgesinin daha fazla yağlanmaması için basen bölgesinin çalıştırılması çok daha önemli. Otururken bir bacağınızı diğer bacağın üzerine atın. İki bacağı havaya kaldırıp ileri uzatın. Alt bacağı yukarı, üst bacağı aşağı doğru itin. Bu şekilde kendi gücünüz ile kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

İstediğiniz zaman belli aralıklarla yapabileceğiniz masa başı egzersizleri, vücudunuzda ağrılar oluşmasını engeller. Ayrıca daha hareketli daha sağlıklı bir vücut için gereklidir. Üstelik bu egzersizler büyük bir vaktinizi almaz. Bu egzersizlere ek olarak evinizi birkaç kez turlamak da ufak yürüyüş olarak sayılabilir.

Çalışma sürenizde ara sıra 10'ar dakikalık mola vermek hem beden sağlığınız hem de vücut sağlığınız için çok önemlidir.

Pilates topu, pilates lastiği kullanmak da egzersizlerinizi güçleştirir daha çok efor sarfetmenizi ve böylece daha fazla kalori yakmanızı sağlar.