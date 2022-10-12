Bu taktiği çok az kişi biliyor! Pencerelerinizi kış moduna çevirin!

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte evlerdeki ısıtıcılar yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Ancak bu ısıtıcılardan daha fazla tasarruf etmek isteyenlerin bilmediği bir yöntem var; bu da pencerelerdeki kışlık ayarı.

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Evdeki pencerelerinizin yazlık ve kışlık ayarı olduğunu biliyor muydunuz? PVC'lerdeki bu ayarlar sayesinde dışarıdan giren hava kışın da daha çok engellenebiliyor. İşte pencerelerdeki kışlık modu aktif etme yöntemi...

Havaların soğumasıyla birçok kişi akşamları ısınmak için türlü yöntemler uyguluyor. Doğalgaz veya herhangi bir ısınma yöntemi kullananların ısıyı kaybetmemesi için pencere ayarlarını yapması zorunlu hale gelebiliyor. Peki, PVC pencerelerde yaz ve kışlık modu nasıl ayarlanır?

PVC pencerelere yaz ve kışlık modu

Pencere yaz kış ayarını yapmak için ilk olarak pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı göreceksiniz. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt gözünüze çarpacaktır.

Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen şeklindedir. Pencere yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürün.

90 derece yeterli

Ancak cıvatayı tamamen çevirmeyin. Tam olarak 90 derece dönmesi yeterlidir. Her şeyi doğru yaptıysanız, pencere artık daha sıkı kapanacaktır. Aksi halde bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır. Dilerseniz yeniden cıvataları tekrar kontrol edin – sağ tarafa döndüklerinden emin olun.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola (içeri) dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için daha elverişlidir. Ortada ise standart ayar geçerli anlamına gelir. Çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.

Başka bir deyişle mekanizma içe (evin içine doğru) gelirse kış moduna gelir hava teması tamamen kesilir ve dışa (sokağa doğru) yapılırsa yaz ayarında demektir.

Genellikle PVC pencereler standart ayarlı olarak gelir ve bu şekilde dört mevsim kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

PVC pencerelere yaz kış ayarı ne işe yarar?

Kışın daha izole bir ev için pencereleri kış moduna çevirebilirsiniz. Bu sayede contalar sıkışır ve evinize soğuk havanın girmesini engellemiş olursunuz. Yaz aylarında ise evin daha fazla hava alması için contalar gevşetilir ve yaz moduna getirilir.