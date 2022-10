Alerji mi Covid mi? Burnunuz tıkalı, akıyor ve öksürüyorsanız dikkat!

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetleri arttı. Bu belirtiler birçok hastalığın belirtisi olsa da akla ilk gelenler covid ve alerji oluyor. İki hastalığın ortak noktaları çok ancak bazı ayırtıcı belirtiler var.

Özellikle bahar aylarında artan boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük şikayetleri artıyor. Belirtilerinin hemen hemen aynı olması nedeniyle hastalar covid, alerji ve grip arasında kalıyor. Özellikle burun ve koku şikayetlerinin bu hastalıkları ayırt etmede pek etkili olmadığı söyleniyor.

Alerji belirtileri nelerdir?

Deride kızarıklıklar, kabarıklıklar ve kaşıntı, burunda kaşıntı, akma, gözlerde kaşıntı sulanma ve kızarıklık, öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum alerjinin belirtileri arasında yer alıyor. Alerjenler solunum yolu ile alındığında burun mukozasından itibaren tüm solunum yolunda yangısal bir reaksiyona sebep olur. Buna bağlı burun akıntısı, kaşınma ve hapşırma gibi belirtiler, bronşlarda kasılmaya bağlı hırıltı ve nefes darlığı gözlenir. Bazen bu belirtilere kulaklarda kaşıntı ve gözlerde sulanma, batma ve kaşıntı da eşlik edebilir. Akciğeri etkileyen alerjenler öncelikle solunum yoluyla alınan alerjenlerdir. Fakat çalışmalarda besin alerjisinin de alerjik astımı tetikleyebildiği gösterilmiştir.

Alerji mi covid mi?

Bahar aylarında artan polen ve akarların etkisiyle alerjisi olan kişilerde bazı semptomlar ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Figen Gülen, semptomların koronavirüs belirtileriyle karıştırılabileceğine dikkat çekiyor.

“Koronavirüse maruz kalındıktan sonra 2-14 gün içinde ‘ateş, kuru öksürük, halsizlik, baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve nefes darlığı’ görülmektedir. Alerjiler tipik olarak, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken, koronavirüs ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmazlar.”

Alerjinin bir tedavi yöntemi yok. Alerji ilaçları, burun spreyleri alerjiyi hafifletmektedir. En etkili çözüm alerjin maddelerden uzak durmaktır. Ancak uzak durmak mümkün değilse aşı tedavisi yapılabiliyor. Prof. Dr. Figen Gülen şu açıklamayı yaptı: “Duyarlı olunan ve klinikten sorumlu alerjenin, hastaya gittikçe artan dozlarda uygulanmasıyla tolerans sağlanır. En sık, polen ve akarla yapılmaktadır. Sadece alerji uzmanının uygulayabildiği bu tedavi, cilt altı ve dil altı olmak üzere, iki şekilde yapılabilir ve en az 3-5 yıl sürelidir.”

Alerjik rinit ve soğuk algınlığı farkı

Alerji kısaca, vücuda giren zararsız maddelerin vücut tarafından zararlı olarak algılanıp tepki göstermesidir. Alerjik rinit bulaşıcı değilken, koronavirüs dahil viral enfeksiyonlar, öksürük, hapşırık ve yakın kişisel temas ile bulaşmaktadır. Alerjik rinit, kalıtsal özellik gösterir, yani ebeveynlerde de genelde alerjik şikayetler mevcuttur, enfeksiyonlar kalıtsal değildir.

Alerjik rinit, ev tozu akarı, polenler gibi alerjenlerle karşılaşınca gelişirken, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar, virüs veya bakteri gibi mikroorganizmaların solunması sonucu gelişir.

Alerjik rinit belirtileri, on beş günden uzun sürebilir ve her yıl tekrarlarken, enfeksiyon belirtileri, genellikle 7 günden daha kısa sürer ve her yıl aynı zamanda tekrarlamaz.