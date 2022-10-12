Bu zararlarını okuyunca evinizdeki tüm ıslak mendilleri çöpe atacaksınız

Genellikle bebekli ailelerin daha çok kullandığı ıslak mendiller, aslında sağlık için oldukça zararlı maddeler içeriyor. Yeri geldiğinde elimizi hatta yüzümüzü sildiğimiz ıslak mendiller bu zararlı maddeler sebebiyle tehlike saçıyor.

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Gün içinde ellerimizi temizlemek, yüzümüzü silmek, ayakkabılarımızı temizlemek hatta bebeklerin bezini değiştirirken sıklıkla kullandığımız ıslak mendillerin verebileceği zararları duyanlar, ıslak mendil kullanmaktan mümkün olduğunca uzak duruyor. Bunun sebebi de ıslak mendillerin içeriğindeki maddeler.

Islak mendil nerelerde kullanılmamalı?

İçindeki kimyasal maddelerden dolayı ıslak mendilin zararı vücut için oldukça fazladır. Islak mendil kullanımında kullandığımız bölgeyi tahriş etmesi ile birlikte, çatlak olan bölgede ise deri altına sızarak farklı alerjik rahatsızlıklara davetiye çıkarabilir.

Islak mendilin bir diğer zararına değinecek olursak, bebeklerin altı bir çok insan tarafında ıslak mendil ile temizlenir. Bu da oldukça yanlış bir davranışır. Zira çok narin cilde sahip olan bebekler, ıslak mendilin kimyasal içeriğin çabuk etkilenirler.

Alerjik reaksiyon narin cildine çok çabuk işlenebilir. Islak mendil yerine kaynatılmış ve soğultulmuş suyun içine pamuğu bastırarak bebeğin altının temizlenmesi en doğru davranış biçimlerinden biridir. Eğer ıslak mendil kullanmak zorunda kalınırsa da alkolsüz olanı tercih edilmelidir.

Islak mendil mevzusunda hassas olunmalı

Islak mendil kullanımının yol açtığı tahriş genel olarak bebeklerde çok çabuk görülür. Narin ve hassas cilt yapıları kimyasal maddelere karşı daha duyarlıdır. Bu sebeple temizlik yapalım derken rahatsızlıklara da davetiye çıkarmamak adına daha bilinçli olmamız gerekmektedir.

Evde ıslak mendil nasıl yapılır?

Bu zararlı ıslak mendilleri kullanmak istemezseniz kendi ıslak mendilinizi evde yapabilirsiniz.

Islak mendil malzemeleri

1 adet plastik kutu

1 adet kalın rulo kağıt havlu

3/4 bardak kaynatılmış su (ılıklaştırılmış)

1 çorba kaşığı saf cadı fındığı özü

1 yemek kaşığı saf aloe vera

10 - 12 damla greyfurt özü

1 çay kaşığı organik sıvı sabun

1 çay kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

Islak mendil yapılışı

Kağıt havlu ruloyu yatay olarak ikiye bölün. Sonrasında kutunuzun içine yerleştirin. Bir kapta su, aloe vera, cadı fındığı özü, organik sabun, greyfurt özü ve yağı iyice karıştırın. Bu ortaya çıkan karışımı kağıt havlunun üzerine boşaltıp yaklaşık 5-10 dakika emmesini bekleyin. Mendillerin ıslanmış olduğundan emin olmak için kabın kapağını kapatıp ters çevirin ve biraz sallayın. Eğer damlayan bir su yoksa artık ev yapımı mendilinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.