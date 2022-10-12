Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu ile AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, siyasetin gündemine oturdu. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı sert açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerin aldığı kararlar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Siyaset gündemi son günlerde, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyfizoğlu ile AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi konuşuyor. Yıllar boyunca AK Parti'ye muhalefet olan ve sert bir dille eleştiren iki ismin aldığı kararlar büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

O fotoğrafı da yayınladı

Feyzioğlu ve Çelebi'yle ilgili tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı ve YouTube'da yayınladığı videoda, iki ismin, Kılıçdaroğlu'ya birlikte yer aldığı fotoğrafı kullandı. Portakal ayrıca son gelişmeleri yorumlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de örnek gösterdi.

Önceki yıllarda Soylu ve Bahçeli'nin de AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğini hatırlatan Portakal, Feyzioğlu'nun da benzer açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

"Erdoğan'ın hamlesi diyebilir miyiz?"

"Kendisine bir zamanlar karşı cenahta olan hatta düşman diyebileceği sert eleştirileri vardı." diyen Portakal, Feyzioğlu ve Çelebi'nin tutumuyla ilgili şu yorumları yaptı.

"Erdoğan'ın politik hamlesi diyebilir miyiz? Kurnazca yapılan, Erdoğan'ın politik hamlesi. 'Onları yanımıza çekelim, bir şekilde yanımıza alalım' Nasıl gittiklerini bilmiyorum."

"Belki gerçekten akıllarını kullandılar"

İddialar çok fazla. Belki gerçekten akıllarını kullandılar, vicdanlarını kullandılar. Sayın Soylu, Sayın Çelebi de, Sayın Fezyiolu da 'Yanlış yapmışız ve doğru yolduk bulduk' diyebilirler. Tehditle gitmiş olabilirler mi? O da var. Şantaj olabilir mi? Bilmiyorum. İnsanların keskin U dönüşleri, keskin hareket etmesi beni rahatsız ediyor aklımı da vicdanımı da. Bu sorunun cevabını bilmem mümkün değil.

"Yıllar sonra belki açıklarlar"

Belki de şöyle düşündüler; 'Ben neden ızdırap çekeyim. Sırtımı güçlüye dayarım ardından da keyfime bakarım.' İktidar değişikliğinde yıllar sonra belki de bu günleri açıklayacaklar.