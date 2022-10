Seray Sever'in ikiz bebekleri büyüdü yeni pozlar geldi!

Oyuncu Seray Sever, Nisan ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alarak annelik heyecanını ilk kez tatmıştı. Bebeklerinin doğumundan kısa süre sonra fotoğraflarını paylaşan Sever'den ikizleriyle yeni paylaşım geldi. Sever, bebeklerini "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim" sözleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Sever, altı ay önce ise annelik duygusunu ilk kez ikiz bebeklerini dünyaya getirerek tatmıştı. Zaman zaman ikiz bebekleriyle paylaşım yapan ünlü isim, son paylaşımında ikiz bebeklerini kucağına alıp poz verdi.

"Ne iyi ettiniz de geldiniz"

Şimdilerde ikiz kızlarının bakımıyla ilgilenen Seray Sever, bebekleriyle objektif karşısına geçti. Kızlarını süsleyip poz veren ünlü isim, paylaşımına; "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çocuklarımızın bahtları güzel olsun, Allah iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Canımdan öte canlarım Sofia ve Alya, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bana bu büyük mutluluğu bahşettiniz Allah'ımın izniyle" notunu düştü.

49 yaşında annelik duygusunu tadan Sever'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzel çok" gibi yorumlar geldi.

"Keşke babam da olsaydı"

Bebeklerine Sofia ile Alya isimlerini veren ve geçtiğimiz haftalarda babasının acısı ile sarsılan Sever, gönderisine şu notu düştü: Hayat su gibi akıp, geçiyor… Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim... Yine de sağlıkla, mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah...

Öte yandan Seray Sever, geçtiğimiz aylarda büyük bir acıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle torunlarını kucağına alamadan hayata veda etmişti.

"Babam içimde yaşıyor"

Seray Sever, ardından hamilelik fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için… Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü, yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım.