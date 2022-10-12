Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat ortadan kayboldu! Nereye gitti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın (13 Ekim) sona ermesi planlanan ABD gezisinde Washington'a gitmek için aldığı uçak biletini yakıp 8 saatlik yolu arabayla gitme kararı aldığı iddiası soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekimde başlayan ABD gezisi sürpriz bir gelişmeyle farklı bir boyuta taşındı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "vizyon yolculuğu" olarak tarif edilen ve ilk durağı olarak kabul edilen ABD'de Demokrat Parti'li Bernie Sanders'le ve eski ABD Başkanı Barack Obama ile randevu taleplerinin geri çevrilmesi büyük bir hezimet olarak yorumlanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gezisini takip eden isimlerden Habertürk yazarı Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun plan dışı bir hareketle 8 saat ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Arabayla 8 saatlik yok

Yaşanan sıra dışı gelişmeyi köşesine taşıyan Eğin "(Kılıçdaroğlu) Salı sabahı Boston’da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla başkente gelmesi bekleniyordu. Ama biletini yaktı ve otomobille yola çıkmaya karar verdi. Boston ve D.C. arası trafiksiz, hiç durmadan en az sekiz saat demek " ifadelerini kullandı.

"O sırada ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok"

Eğin oradaki gazetecilerle birlikte yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle ifade etti; Türkiye’yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor. O sırada ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Bildiklerimiz sadece parti yetkililerinden aktardığından ibaret.

Kılıçdaroğlu'nun programına ABD'de yaşayan Türk gazeteciler alınmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarına ABD'de yaşayan gazetecilerin alınmaması kriz çıkardı.

"Sadece yanında getirdiği gazeteciler alındı"

NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor."

"En az 20 gazeteci dışarda kaldı"

Hürriyet Gazetesi'nin New York- Washington muhabiri Razi Canikligil de, "Sonrada "yandaş medya" terimini dillerinden düşürmüyorlar. En az 20 gazeteci dışarda kaldı." ifaderini kullandı.