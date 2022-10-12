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Kuaföre gitmeden saç rengi açmak mümkün! Evde doğal saç açma yöntemleri

Kuaföre gitmeden saç rengi açmak mümkün! Evde doğal saç açma yöntemleri

Kadınlar zaman zaman saçıyla ilgili değişiklik yapmak ister. Kimi zaman değişik stillerde kestirir, kimi zaman kesim de yetinmez, saç renginde de değişiklik isterler. Ancak kuaförde boyatmak saçı yıpratabilir hatta saçlar yanarak daha kötü hale gelebilir.

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Kuaförde saç boyatmak her zaman güzel sonuçlar elde etmenizi sağlamayabilir. Kötü bir kuaförün elindeyseniz yaptığı saça teslim olmak zorunda kalabilirsiniz. Daha kötüsü saçınız yanabilir ve avuç avuç dökülebilir. Risk almayı sevmiyorsanız evde doğal yöntemlerle saç renginizi kendiniz açabilirsiniz. 

Papatya ile saç rengi açma

Papatya çayını bu kez içmek için değil kullanabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Saçlarınızın rengini açmak için de kullanabilirsiniz. Bu uygulama için doğal papatyaların bir güzel çayını demleyin ve soğumasını bekleyin. Saçınızın komplesinin rengini açmak için soğuk papatya çayını her bir saç teline uyguladığınızdan emin olun. Son olarak limon suyu yönteminde olduğu gibi güneş ışığı gören bir yere çıkarak yaklaşık yarım saat saçlarınızın kurumasını bekleyin. Sonrasında her zamanki gibi saçlarınızı yıkayın ve şekillendirin.

Tarçın ile saç rengi açma

Hoş kokulu tarçın, sadece mutfakta kullanılmıyor. Saç rengini de açabiliyor. Tarçın ile saç renginizi açmak istiyorsanız her zaman kullandığınız saç kreminizden yarım bardak kadar alın. Saç kreminin içine macun kıvamı elde edecek şekilde toz tarçın ekleyip karıştırın. Saçlarınıza sürdüğünüz bu karışımı akşamdan sabaha kadar bekletin. Bu kadar uzun süre bekleyemem diyorsanız en az 3-4 saat bekletin. Ancak ne kadar uzun süre saçınızda kalırsa o kadar iyi sonuç vereceğini de unutmayın. Sonrasında saçlarınızı yıkayın. Saçlarınıza uyguladığınız bu doğal yöntem yalnızca saç renginizi açmakla kalmaz, aynı zamanda saçlarınızı yumuşatarak hoş ve ipeksi bir doku almasını sağlar. Diğer yandan güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu vazifesi yapar.

Limon ile saç rengi açma

Limon suyu, renk açma özelliklerinden dolayı, en popüler saç rengi açma yöntemlerinden biridir. Limon, içerisinde barındırdığı sitrik asit sayesinde saçlarınızın rengini, güneş ışığı altında kolayca açar. Limon suyu, doğal olarak daha açık renk saça sahip olan insanlarda daha hızlı bir şekilde etki gösterir. Yarım bardak taze sıkılmış limon suyu (uzun ve gür saçlar için 1 bardak) , yarım bardak ılık su ve sprey şişesi işinizi görecektir. Limon suyu solüsyonunu yapmak için, limon suyunu ve ılık suyu bir sprey şişesine koyup, iyice karıştırınız.  Bu karışımı bütün saçınıza iyice sıkın. Limon suyunu ne kadar sıkarsanız, saçlarınızın rengi o kadar fazla açılacaktır. Saç diplerinize yakın bölgelere daha fazla sıkmanız önerilir. Limon suyunun aktive olmasını sağlamak için güneş ışığı altında oturun. Güneş altında ne kadar oturursanız, saç renginiz o kadar açılacaktır. Ancak 60 dakikadan fazla tutmamaya dikkat edin yoksa saçınız zarar görebilir. 

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