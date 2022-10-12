Tırnaklarınız hemen kırılıyor ve uzamıyorsa hemen bu doğal yağları deneyin

Genellikle kadınlar, tırnak bakımlarına daha çok özen gösterir ve sağlıklı olması için türlü ürünler kullanır. Ancak bu ürünlerin içerisindeki zararlı maddeler bir süre sonra tırnaklara faydadan çok zarar verebiliyor. İşte tırnaklarınızı doğal yoldan sağlıklı şekilde uzatabileceğiniz doğal yağlar...

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Tırnak bakımı, başta kadınlar olmak üzere birçok kişi tarafından oldukça önem verilen bir konudur. Ellerin daha şık görünmesi için yüklü paralarla tırnak bakımları yapmak yerine evde kendiniz doğal yollarla tırnaklarınızı daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu yağlar, çabuk uzamayan tırnaklar için de oldukça işe yarıyor.

Tırnakları beslemek için üzüm çekirdeği yağı

Üzüm çekirdeği yağı E vitamini ve C vitamini bakımından çok zengin bir doğal yağ olarak bilinir. Sürekli kullanıldığında tırnakları besler. Tırnakların kırılmasını ve soyulmasına engel olur. Tırnakların sağlıklı uzamasına destek olur. Üzüm çekirdeği yağını aktarlarda kolayca bulabilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağını tırnaklarınızı diplerine yeteri kadar sürün. 10 dakika boyunca masaj yaparak tırnaklarınıza uygulayın. En etkili sonucu alabilmek için 1 ay boyunca haftada 2 kez üzüm çekirdeği yağını tırnaklarınıza bu şekilde sürün.

Tırnakları onaran çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı çoğunlukla saç bakımında kullanılır. Fakat doğru kullanıldığında tırnakları güçlendirici özelliğe de sahiptir. Çay ağacı ağacı yağı güçsüz tırnakları besler. Tırnaklarda meydana gelen mantar gibi problemlerle mücadele eder.

Çay ağacı yağını tek başına tırnaklarınıza uygulamanız tavsiye edilmez. Bazı yağlarla karıştırarak uygulamanız daha faydalı olur. Güçlü ve sağlıklı tırnaklara kavuşmak için çay ağacı yağına e vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ilave edebilirsiniz.

1 kabın içerisine 2 damla çay ağacı yağı damlatın. Sonrasında içerisine zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya E vitamini ilave edin. 10 dakika bu karışımla tırnaklarına masaj yapın. Ardından tırnaklarınızı yağdan arındırın. En etkili sonu için haftada 2 kez uygulayın.

Tatlı badem yağı

Tatlı badem yağının içerisinde A, B ve E vitaminleri bulunur. Tatlı badem yağını düzenli olarak kullanarak tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz.

Tatlı badem yağı bunun yanı sıra ellerinizi de nemlendirir. Sağlıklı ve bakımlı ellere sahip olmanıza destek olur.

Tatlı badem yağını çok az miktarda ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın. 10 dakika masaj yapın ancak sonrasında tatlı badem yağını durulamayın. İsterseniz içerisine biraz limon suyu katarak da badem yağını tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Tatlı badem yağını birkaç damla el kreminizin içerisine ekleyerek de uygulayabilirsiniz.

Güçlü uzayan tırnaklar için Hindistan cevizi yağı

Tırnaklarınızın yavaş uzamasından muzdaripseniz Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, tırnakların güçlendirilmesi için harika bir tercih olabilir.

Hindistan cevizi yağı, tırnaklarınızı nemlendiren ve tırnak enfeksiyonunu azaltan doymuş yağları içerisinde barındırır. Hindistan cevizi yağını doğrudan tırnaklarınıza uygulayarak kırılmasına engel olabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını doğrudan tırnaklarınıza 5 dakika masaj yaparak uygulayın. Bu işlemi günde 2 ya da 3 kez bu işlemi tekrarlayın.