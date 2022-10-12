BIST 3.518
DOLAR 18,58
EURO 18,05
ALTIN 999,51
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de Türkiye'ye demokrasisi eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de Türkiye'ye demokrasisi eleştirisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi üçüncü gününde devam ediyor. ABD’nin Baltimore şehrindeki John Hopkins Üniversitesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada üniversite öğrencileri ile sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı.

Konuşmasında Türkiye'de demokrasinin gelişmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun nedenini ise vergi kaçakçılığına bağladı..

"Türkiye demokrasisinin gelişmemesinin iki sebebi var"

"Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini neden geliştiremedi? 100 yıl az bir zaman değil. Ve bu 100 yıl içinde demokrasi daha iyi bir yere oturabilirdi. Bana göre bunun iki temel nedeni var" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi darbeler, ikincisi vergi kaçakçılığı"

"Birisi; Türkiye’nin 100 yıl süreç içinde sık sık karşılaştığı askeri darbeler. O darbeler demokrasinin gelişmesi açısından önemli sorunlar yaratıyor.

İkincisi… En temel insan hakkı, ödenen vergilerin nereye harcandığının sorgulanmasıdır. Türkiye’de bu soru geniş halk kitleleri tarafından sorulmadığı için, bunun yanıtı da aranmadığı için, demokrasi istediğimiz ölçüde gelişmiyor. Vergilerin nerelere harcandığını sorgulamazsanız, demokrasiyi geliştiremezsiniz… Türkiye’nin yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi de bu. Demokrasinin gelişmemesinin nedeni, biraz da vergilerin nerelere harcandığının hesabının sorulmamış olmasıdır. Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den ve NATO'dan Bakan Akar'a teşekkür
ABD'den ve NATO'dan Bakan Akar'a teşekkür
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Bu burçlara imrenmeyen yok! Herkes zekasına ve aklına hayran...
Bu burçlara imrenmeyen yok! Herkes zekasına ve aklına hayran...
İşten gelince evde yemek yoksa panik yapmayın! 5 dakikada hazır...
İşten gelince evde yemek yoksa panik yapmayın! 5 dakikada hazır...
Erkekler bu önerilere kulak verin: Bu davranışlar kadınları ilişkiden uzaklaştırıyor!
Erkekler bu önerilere kulak verin: Bu davranışlar kadınları ilişkiden uzaklaştırıyor!
Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat ortadan kayboldu! Nereye gitti?
Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat ortadan kayboldu! Nereye gitti?
İbrahim Kalın: ABD'nin F-16 adımı Türkiye için olumlu
İbrahim Kalın: ABD'nin F-16 adımı Türkiye için olumlu
Kuaföre gitmeden saç rengi açmak mümkün! Evde doğal saç açma yöntemleri
Kuaföre gitmeden saç rengi açmak mümkün! Evde doğal saç açma yöntemleri
Tırnaklarınız hemen kırılıyor ve uzamıyorsa hemen bu doğal yağları deneyin
Tırnaklarınız hemen kırılıyor ve uzamıyorsa hemen bu doğal yağları deneyin
Alerji mi Covid mi? Burnunuz tıkalı, akıyor ve öksürüyorsanız dikkat!
Alerji mi Covid mi? Burnunuz tıkalı, akıyor ve öksürüyorsanız dikkat!