Erkekler bu önerilere kulak verin: Bu davranışlar kadınları ilişkiden uzaklaştırıyor!

Bir ilişkinin sağlıklı olması için her iki tarafında yapması gereken davranışlar vardır. Ancak bunların dışında sağlıklı 1 ilişki için tam tersine yapılmaması gereken hal ve hareketlerde mevcuttur. Işte kadınları ilişkilerden soğutan erkeklerin yaptığı yanlışlar...

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İkili ilişkilerin mutlu sürebilmesi için çiftlerin birbirlerine her zaman sevgi ve saygı duyması mecburidir. Fakat mutlu ilişkiler için sadece bunlar yeterli gelmez. Davranışlarınız ve konuşma biçiminiz bile ilişkinizi olumsuz anlamda etkileyebilir.

Özellikle erkeklerin gösterdiği bazı davranışları kadınları ilişkiden aniden soğutabilir. İşte kadınları ilişkiden uzaklaştıran davranışlar...

İlgisizlik

İlişkinin başladığı andan itibaren her kadın ilgi ve alaka görmek ister. Beklenen ilgi miktarı kişiden kişiye değişir fakat kadınlar yaşamınızın merkezinde olması ister.

Kimi kadın ilgiyi devamlı olarak aranmak ya da yoğun iş temponuzda bile onunla vakit geçirmeye çalışmanız olarak tanımlayabilir.

Şayet ilginizi ve sevginizi göstermek mevzusunda başarılı olamıyorsanız partnerinizin bir müddet sonra ilişkiden uzaklaşmasına neden olabilirsiniz.

Aşırı kıskanç olmak

Erkeklerin ilişkilerde aşırı kıskanç ve sahiplenici davranmasını kadınlar oldukça itici buluyor. Kıskançlık zamanla ilişkilere derinden hasar verir.

Sürekli kiminle görüştüğüne ya da ne giydiğine karışan bir erkekle birlikte olmak kadınların kafese sıkışmış gibi hissetmelerine sebep olur.

Erkeklerin ilişkilerde gösterdiği bu lüzumsuz kıskanç tavırlar kadınların bir müddet sonra ilişkileri bitirmesine sebep oluyor.

Kaba davranmak

Her kadın nazik, sevecen ve romantik bir erkekle birlikte olmak ister. Fakat bilhassa uzun süreli ilişkilerde zaman ilerledikçe erkekler bu nazik davranışlarını kaybedebilir.

Partnerine sanki erkek arkadaşıyla konuşuyormuş gibi davranabilir. Son derece kaba ve saygısız olan bu davranışlar ilişkinin tüm güzelliğini zedeler. Yüksek tonda ve emir cümleleriyle konuşmakta bir müddet sonra ilişkileri zedeler.

Bakımlı olmamak

Kadınlar her zaman partnerlerine güzel görünmeye gayret eder. Giyimlerine ve bakımlarına özen gösterirler. Fakat erkekler aynı nezaketi göstermek mevzusunda kadınlar kadar başarılı olamaz.

Kötü koku

Erkeğin kötü kokması, temiz olmaması, bakımsız ve özensiz olması kadınları erkeklerden uzaklaştırır.

Cinsiyet ayrımı olmaksızın bir ilişkide her iki tarafında bakımlı olması mecburidir. Şayet partnerinizin sizden uzaklaşmasını istemiyorsanız kişisel bakımınızı sakın ihmal etmeyin.