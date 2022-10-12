İşten gelince evde yemek yoksa panik yapmayın! 5 dakikada hazır...

Özellikle çalışan kadınlar, işten eve geldiklerinde yemek için fazla zamanları olmaması sebebiyle strese girerler. En kolay yemeği yapmak bile yarım saatten az süremezken, size 5-10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri sunacağız.

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Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kişi günün yoğunluğundan yemek hazırlamaya fırsat bulamayabiliyor. Eve geldiklerinde eşi veya çocukları için sunabileceği bir yemeğin olmaması sonrası bazı problemler ortaya çıkabiliyor.

İşte bu gibi sıkışık durumlarda hızlı şekilde yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik yemek tarifleri…

Dolu sebzeli Nachos

Sağlıklı ve pratik tarif listesinin ilk sırasında dolu sebzeli Nachos bulunuyor. Pratik yemek fikirleri arasında Nachos tarifinden söz etmemek haksızlık olurdu. Sadece fasulye, sebze ve avokado ile enfes bir yemek hazırlayabilirsiniz. Bu sağlıklı Meksika yemeğini yapmak için sadece fırında Bir kaç dakika pişmesi gerekecek. Dolabınızda hazır bulunan dilimlenmiş sebzeler ve biraz tavuk işinizi fazlasıyla görecektir. Tüm bu malzemeleri harmanlayın ve fırını birkaç dakikaya ayarlayın.

Ton balığı ve beyaz fasulye salatası

Kapalı kutusunun dışında birçok enfes lezzete dönüşen ton balığını beyaz fasulye ile hiç tattınız mı? Konserve ton balığı, çoğunlukla sandviçlerde tercih ediliyor, fakat Akdeniz’den ilham alan bu yemek gibi, hızlı ve kolayca bir salata tarifine eklemek için mükemmel bir protein deposu. İhtiyacınız olan şeyler sadece: ton balığı, beyaz fasulye ve damak zevkinize göre sos ilavesi.

Tavuk ve kirazlı elma salatası

Enfes bir kızarmış tavuğu, elmalar ve kuru kirazlar ile buluşturmaya ne dersiniz? Bu sayede hem lezzetli hem de sağlıklı bir salata fikrine imkan tanımış olacaksınız. Daha ekonomik bir meyve tercihi isterseniz kurutulmuş kızılcık kullanabilirsiniz. Üstelik antioksidan bakımından zengin olduğunu da hatırlatmak isteriz. Protein ve lezzetli mevsim meyveleri bir arada!

Şarküteri tabağı

İştah açan bir şarküteri tabağının sadece kutlama zamanlarında sofraya konmadığını bilmek gerekir. Yorgun bir iş gününün sonunda evinize geldiğinizde pratik ve hızlı şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir şarküteri tabağı gününüzü keyiflendirebilir. Kuru kayısı, kraker, humus, çeri domates ve biraz peynir şarküteri tabağınızı harika bir görünüme sokacak.

Gözleme

Listenin son sırasında hazır yufka ile hazırlanabilen, pratik ve doyurucu bir lezzet olan gözleme bulunuyor. Yorgun bir günün akşamında şöyle lezzetli bir gözleme fikrine kolay kolay kimse hayır demez. Tarifi daha besleyici hale getirmek isterseniz peynir ve dilimlenmiş sebzeler ile eşleştirmeyi ihmal etmeyin. En son olarak taze bir bardak çay ile gözleme keyfinizi daha lezzetli hale çevirebilirsiniz.