Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han şehit oldu.

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Yurt içinde ve dışında, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman askerlerimiz, hain teröristlere nefes dahi aldırmazken hainler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Mehmetçiklerimiz hainlere darbe üstüne darbe indiriken Pençe-Kilit bölgesinden üzücü bir haber geldi.

İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han'ın şehit düştüğü belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."