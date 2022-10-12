Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den kritik mesaj

Dünyaya umut olan tahıl anlaşmasında anahtar yine Türkiye. BM, Erdoğan ve Putin'in yarın Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve Rus gübresi ihracıyla genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Anlaşmaya yeni madde: Rus gübresi

''Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter'in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ''

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Tahıl koridoru'ndan geçen gemi sayısı 304'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dün yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e ulaştığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tonu geçerek 7 milyon tona yaklaştığını belirtmişti.

Türkiye'nin Rusya'dan gübre tedarik süreci

Dün gübre konusunda Türkiye'nin Rusya'dan deniz veya kara yoluyla tedarik şansı bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Zaten gübreyle ilgili daha önce de konuştum, bir kısmı doğal gaza bağlı, doğal gazdan elde edilenler var. Önemli olan doğal gazın gidiyor olması, doğal gaz akışının sağlanması. Bizim şu an doğal gazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok, akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var. Onlar doğal gazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var." demişti.