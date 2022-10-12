Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları ve Başkent Kültür Yolu Festivali, nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Müdürlük, 13 Ekim Perşembe günü 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili olarak alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 09.00'dan program bitimine kadar, bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ın tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasını, ihtiyaç duyulması halinde; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm cadde ve sokakların çift yönlü olarak program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.