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Cübbeli Ahmet söyledi Ahmet Hakan araya girdi: Aman Doğu Perinçek duymasın

Cübbeli Ahmet söyledi Ahmet Hakan araya girdi: Aman Doğu Perinçek duymasın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı CNN Türk canlı yayınında bir rivayete göre Hz. Mehdi'nin ordusunun Çin'le savaşacağını anlattı. Cübbeli Hoca, Ahmet Hakan'ın "Aman Doğu Perinçek duymasın" sözlerine de yanıt verdi.

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Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Mehdi'nin ordularıyla Çin'in savaşacağını söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan'ın bitmesi, Çin'in eliyle olacak diyor bazı hadisler. Mehdi'yle bir ilgisi yok. Allah istediği zaman koca bir ülkeyi çökertir, bir zelzelelik işi var. Ama bunu yapar, yapmaz. Bir rivayete göre bu rivayet de güçlü, Çin'le savaş var. Hz. Mehdi'nin ordularıyla Avrupa'nın birliğinde Çin'le savaş var. Böyle bir rivayet var."

Perinçek'in Çin sevdasına gönderme

Ahmet Hakan'ın "Mehdi ile Avrupa, ABD ittifak yapacak ve bir milletle savaşacaksa bu Çinliler olur. Eyvah Doğu Perinçek duymasın çok kızar." sözlerine de yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Şimdiden öyle bir şey gözüküyor. Doğu Bey'i de üzmeyelim, kimseyi rahatsız etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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