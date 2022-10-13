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Osmaniye Kadirli'de deprem oldu çevre ilçelerde hissedildi AFAD duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye Kadirli'de deprem oldu çevre ilçelerde hissedildi AFAD duyurdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı

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