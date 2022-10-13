Zeytin Ağacı dizisinde konu olan aile dizimi ne anlama geliyor? Atalarınızın sorunları sizin miras kalmış olabilir!

Aile dizimi son günlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram haline geldi. Alman psikoterapist Bert Hellinger, ailelerde kuşaktan kuşağa süregelen bağları çözümleyerek bir psikoterapi yöntemi geliştirmiştir. Aile köklerinde yaşanan olayların bireyleri etkilediğine inanılır.

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Aile dizilimi anlayışına göre fiziksel özelliklerimiz hatta kişisel özelliklerimiz aileden nasıl aktarılıyorsa, deneyimler de aktarılıyor. Bu deneyimler DNA’lara aktarılıyor. İnsanların yaşadığı bazı psikolojik sorun döngülerinin, geçmeyen travmaların, tekrar eden sıkıntıların altında yatan kalıtımı araştırır.

Aile dizimi nasıl yapılır?

Bir tiyatro oynar gibi rol yapma tekniği ile grup terapisi gerçekleştirilir. Terapist aile bireylerinin rollerini alarak, kişinin üzüntülerinin, duygu ve davranışlarının kalıtımsal olup olmadığı araştırılır.

Kişinin hayatında tekrar eden üzünlüler, duygular ve sorunlar varsa bunun nedeni aile kök dizimine bağlı olabilir. Terapilerde bu araştırılır. Kişinin kendi psikolojik deneyimleri ile ailesinin deneyimleri arasında bağ kurulur.

Aile diziminde, aile bağlarının kodları çözülmeye çalışılır. Hangi atalardan hangi sorunların size miras kaldığı çözümlenir. Kişi daha mutlu, huzurlu bir yaşam yaşamak için aile köklerinden gelen sorunları keşfederek çözebilir. Rutin olarak aynı sorunları yaşayan ve hayatı olumsuz etkilenen herkes aile dizimi yaptırabilir. Aile dizimi hayatınızda çözemediğiniz ve tekrar eden duyusal, davranışsal sorunların nedenlerini köklerinizde aramak için harika bir yoldur. Atalarınızdan miras aldığınız kötü davranış, deneyim ve travmaları aile dizimi ile keşfederek çözümleyebilirsiniz.

Aile dizimi nasıl uygulanır?

Aile diziminde amaç, aile bağlarını canlandırma yoluyla yeniden keşfetmektir. Terapi gören kişi ve onun aile fertlerini temsil edecek kişilerden oluşan bir grup olur. Terapi gören kişi aile bireylerini kendi konumlandırır. Aile fertleri olarak konumlandırdığı kişiler konumlandırıldıkları rollere girerler. Aile dizimi uzman bir danışman eşliğinde gerçekleştirilir. Danışman dizim uygulamasına rehberlik eder. Kişinin diğer aile fertleriyle duygusal ve davranışsal ilişkileri canlandırılır. Terapi gören ve terapiye yardımcı olan kişiler birbirini tanımamalıdır. Guruptaki rolleri terapi gören kişi belirler. Söz gelimi, ‘ikinci sandalyedeki teyzem olsun’ der. Bu şekilde roller dağılır ve uzman danışman eşliğinde iletişim terapisi başlar. Uygulama terapi gören bireyin aile fertlerini canlandıran bireylerle iletişi üzerinden ilerler.

Aile dizimi bilimsel bir yöntem midir?

Aile dizimi genetik bilimiyle ilişkilendirilebilir. Genetikte biyolojik olanın ötesinde bir de epigenetik olarak adlandırılan deneyim, çevre etkileşimleri vardır. Yani bir gen kuşaktan kuşağa aktarılırken biyolojik özellikler de taşır. Ancak bir de genlerden başka epigenetik aktarımları vardır. Bu aktarımlar atalarımızın deneyimlediği yaşamsal olayların etkilerini kuşaktan kuşağa aktarır.

Ancak aile dizimi terapi yöntemi bilimsel değildir. Olgusal olarak kabul edilir. Olgusal demek, yaşanmış olaylarla o olayların arasındaki bağlantıları inceler.