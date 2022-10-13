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Antalya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü

ANTALYA'dan son gelen haber feci... Tartıştığı babası tarafından 4 kurşunla yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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 Alanya'da Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı.

Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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