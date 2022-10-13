Çiğköfteyi tahtından edecek lezzet Hatay kısırı nasıl yapılır, püf noktası burada

Şöyle zeytinyağı ile iyice yoğrulmuş, nar ekşisi bol bir kısıra kim karşı koyabilir ki... Hele bu kısır nam-ı diğer Hayat kısırı ise. Son günlerde tarifi en çok aranan yiyecekler biri de Hatay kısırı oldu. Özellikle günü olan, komşularını çaya çağıran hanımlar bu tarifin peşinde. İşte dedikodunun yanına en iyi gidecek lezzet Hatay Kısırı tarifi...

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Yedikçe yediren, hele bir de kıvırcık ile yenildiğinde damakları çatlatan bir tarif ile geldik. Çiğköfteyi tahtından eden, herkesin tarifini aradığını Hatay kısırı nasıl yapılır, püf noktaları neler sizler için yazdık. Bildiğimiz kısırdan ne farkı var ki diye merak edenlere şimdiden söyleyelim bu kısır çiğköfte gibi yoğurularak yapılır püf noktası ise baharatı ve zeytinyağı. İşte Hatay kısırı tarifi

Hatay kısırı için malzemeler

•5 Kay bardağı ince bulgur

•2 yemek kaşığı domates salçası

•2 yemek kaşığı biber salçası

•1 adet domates rendesi (küçükse 2)

•1 adet soğan rendesi (küçük soğan)

•1-2 diş sarımsak rendesi

•1 tatlı kaşığı Tuz, Kuru nane, Pul biber, Kimyon

•1 adet limon

•Yarım bağ maydanoz (küçükse 1 bağ)

•7-8 dal taze soğan

•1 çay bardağı zeytinyağ (kontrollü ekleyin arttırabilir azaltabilirsiniz ama bol zeytinyağlı olması mühim)

•1 çay bardağı nar ekşisi (azaltıp arttırabilirsiniz)

Şimdi gelelim damak çatlayan Hatay kısırının yapılışına

Geniş bir tepsiye bulgur, rendelenmiş olan soğan, sarımsak, domates, salçalar ve baharatlarla tuzu, limonu ekleyin yoğurun. Ilık bir kase suyla ellerinizi ıslatın ve malzemeler iyice birbirine karışana kadar yoğurun. Bulguru ıslama yöntemiyle yumuşatmadığımız için ellerinizi ara ara sık sık ılık suyla ıslatıp bulguru bu şekilde yoğurarak yumuşatın. Bu işlem 20 dk sürebiliyor. (İsterseniz biraz ıslatıp bekleyebilirsiniz) Yumuşayan bulgura son olarak bolca zeytinyağ ve nar ekşisi, maydanoz, taze soğan ekleyerek yoğurun ve servis edin.

Not: Kabuklarıyla eklenip 3-4 dk yoğurulan limonların suyu bitince kısırın içinden çıkarıp yoğurma işlemine devam ediyoruz.

Not: Tüm malzemeler iç içe geçtikten sonra yoğurmakta zorlanmaya başladığınızda sonlara doğru ihtiyacı kadar hafif ıslak bırakıp tepside bulgurun şişmesini bekleyebilirsiniz.

Zeytinyağ, nar ekşisi ve yeşillik en son servis edilecekken eklenmeli.

Normalde Hataylılar limon eklemezler ancak yöresel nar ekşisi bulamayanlar için limon ilavesi yapıldı. Tüm ekşiliği market nar ekşisinden sağlamak tadı ve görüntüyü bozardı. Aynı zamanda limon hem bulgurun yumuşamasında yardımcı hem de aromatik açıdan lezzet verici