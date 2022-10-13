Etkisini anında fark edeceksiniz! İşte günde 1 yumurta yemenin faydası

Yumurtanın insan vücuduna olan faydasını bilmeyen yoktur. Genellikle kahvaltılarda tükettiğimiz yumurtayı her gün tüketmek ise faydalarını adeta ikiye katlıyor. İşte günde 1 yumurta yenenin farkını hemen hissedeceğiniz faydaları...

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İçeriğinde bol miktarda protein bulunan yumurtanın sağlık için olan faydaları saymakla bitmiyor. Süper gıda olarak bilinen gıdaların başında gelen yumurta, proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengin bir besindir. Peki, her gün 1 adey yumurta yerseniz faydaları ne olur? İşte yanıtı...

Her gün yumurta yemenin faydaları nedir?

Kilo vermeye yardımcı olur

Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranının düşük olması sebebiyle uzun süre tok kalmanıza sebep olur. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarına imkan tanır. Tüm bu özellikleri sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırır.



Cildi gençleştirir

Yapacağınız diyetinize bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tam tersine döndürebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını size kazandırır.

Daha güçlü kaslar ve kemikler

Ebeveynlerimizin küçükken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir görev üstlenir. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığının iyileşmesini sağlar.

Anemi riskini düşürür

Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini yükseltir. Bu durum da genel olarak anemi riskini en aza indirir.

Uzun süre tokluk hissi verir

Kalorileri azaltmaya çalışmak, her zaman karnınız açmış gibi görünebilir, bu da daha sağlıklı beslenmenize bağlı kalmanızı bir hayli zorlaştırır. Bunun yanı sıra, öğünlerinizin çoğuna yumurta eklediğinizde, protein ve yağın harika kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmenize destek olacaktır. Bu, artık atıştırmalıklara ulaşmanıza gerek olmadığı anlamı taşır ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

İyi kolesterolü destekler

Tüm kolesterolün kötü olduğunu düşünebilirsiniz, fakat bu yanlış bir bilgidir. LDL seviyenizi artıran ve kalp hastalığına ve diğer sorunlara katkıda bulunan kolesterolünüz olsa da “iyi” kolesterol olarak bilinen HDL de mevcuttur. Bu, fazla kötü kolesterolü karaciğere geçirerek yok edecek ve böylece parçalanıp uzaklaştırılabilecektir. Neyse ki, yumurtalar iyi kolesterolle doludur ve bu konuda size yardımcı olabilir.

Gözleri güçlendirir

Birçoğu havuçların karanlıkta görmenize yardımcı olacağına inanırken, yumurtalar görme yeteneğinizi iyileştirmeye yardımcı olacak gerçek bir gıda olabilir. Sarısı, yaşlı insanlarda görme kaybının önde gelen sebeni olan makula dejenerasyonunu önleyen lutein ismi verilen bir karotenoid ile doludur.

Beynin daha iyi çalışmasına sebep olur

Yumurtalar sadece D vitamini eksikliği geliştirmenizi engellemekle yetinmez, aynı zamanda beyin fonksiyonunuzu iyileştirmeye de destek olur. Hafızanız, kolin adı verilen başka bir önemli besin maddesinden sentezlenen asetilkolin adı verilen bir nörotransmitter tarafından kontrol edilir. Neyse ki yumurtalar, beyindeki hücre zarlarını oluşturmaktan ve hazırlamaktan sorumlu olan ve daha net düşünmenize desteke olacak kolinle doludur.

D vitamini deposu

Yumurtanın en büyük faydalarından biri de D vitamini ile yüklü olmasıdır. Bu vitamin, bağışıklık sistemini düzenlemesi ve vücudumuza serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren hormonlara neden olmasıyla bilinir. Birçok araştırma, daha yüksek D vitamini seviyelerinin daha sakin duygulara yol açtığını ve vitamin içermeyenlerin depresyon geliştirmeye daha yatkın olduğunu ortaya çıkarmış durumda.