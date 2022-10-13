AK Parti seçmenine koyun göndermesi yapan Mine Kırıkkanat'a Nedim Şener'den yanıt

Nedim Şener, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın sosyal medya hesabında AK Parti seçmenine koyun göndermesiyle hakaret ettiği paylaşımına "Sen varsın ya" diyerek yanıt verdi.Abone ol
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın AK Parti seçmenine hakaret içeren paylaşımı tepki çekti.
Koyun sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 30 koyunun öldüğü haberi paylaşan Kırıkkanat, "gitti oylar..." yorumunu yaptı.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, Kırıkkanat'ın tartışılan paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.