BIST 3.549
DOLAR 18,59
EURO 18,05
ALTIN 997,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'de doktorun talihsiz ölümü! Haberi alan yakınları kahroldu

Ataşehir'de doktorun talihsiz ölümü! Haberi alan yakınları kahroldu

ATAŞEHİR'de yola süratli giren kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı, kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Süreyyapaşa Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay sabah 05.30 sularında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FTG 740 plakalı kamyonet şöförü kavşağa süratli bir şekilde girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri kamyonet çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı.

Kazada ölen kişi doktor çıktı yakınları feryat etti

Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden Buğra Kaan Yücebaş'ın ise Süreyyapaşa Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen aile fertleri feryat etti. Polis olay ilgi inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı
Foto Galeri Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan AİGK-CICA Zirvesi'nde konuştu: Bir an önce durdurulmalı
Erdoğan AİGK-CICA Zirvesi'nde konuştu: Bir an önce durdurulmalı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
AK Parti seçmenine koyun göndermesi yapan Mine Kırıkkanat'a Nedim Şener'den yanıt
AK Parti seçmenine koyun göndermesi yapan Mine Kırıkkanat'a Nedim Şener'den yanıt
Antalya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü
Antalya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu 4 kurşunla öldürdü
Çiğköfteyi tahtından edecek lezzet Hatay kısırı nasıl yapılır, püf noktası burada
Çiğköfteyi tahtından edecek lezzet Hatay kısırı nasıl yapılır, püf noktası burada
Etkisini anında fark edeceksiniz! İşte günde 1 yumurta yemenin faydası
Etkisini anında fark edeceksiniz! İşte günde 1 yumurta yemenin faydası
Son seçimi bilen ORC'den Ekim ayı anketi! Millet İttifakı ve İYİ Parti'de kan kaybı büyüyor
Son seçimi bilen ORC'den Ekim ayı anketi! Millet İttifakı ve İYİ Parti'de kan kaybı büyüyor
Cübbeli Ahmet söyledi Ahmet Hakan araya girdi: Aman Doğu Perinçek duymasın
Cübbeli Ahmet söyledi Ahmet Hakan araya girdi: Aman Doğu Perinçek duymasın
TBMM Genel Kurulu karıştı oturuma iki kez ara verildi bitmeyince birleşim kapatıldı
TBMM Genel Kurulu karıştı oturuma iki kez ara verildi bitmeyince birleşim kapatıldı
Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı