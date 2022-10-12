Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı
DENİZLİ'de, elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi yol kenarında bulundu. Kadının kimliğinin belirlenmesiyle perde arkasından vahşet çıktı. 30 yaşındaki kadın fare zehri verilerek ve boğularak kocası tarafından öldürülmüş. Yakalanan koca, cinayetin nedenini itiraf etti.
Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarına atılan kadının kimliği belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.
Katil 8 yaş küçük koca
Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük kocası tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.
Fare zehri verip işe gitti dönünce de!
Nori'nin elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını can çekişirken boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.