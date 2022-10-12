Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

Fare zehri verip işe gitti dönünce de!

Nori'nin elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını can çekişirken boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.