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Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

DENİZLİ'de, elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi yol kenarında bulundu. Kadının kimliğinin belirlenmesiyle perde arkasından vahşet çıktı. 30 yaşındaki kadın fare zehri verilerek ve boğularak kocası tarafından öldürülmüş. Yakalanan koca, cinayetin nedenini itiraf etti.

Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarına atılan kadının kimliği belirlendi. 

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Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.

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Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

Katil 8 yaş küçük koca

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük kocası tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.  

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Fare zehri verip işe gitti dönünce de! Denizli 8 yaş küçük koca vahşetiyle sarsıldı

Fare zehri verip işe gitti dönünce de!

Nori'nin elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını can çekişirken boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

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