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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesine ilk yorum geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesine ilk yorum geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye geçtiğini duyuran Mehmet Ali Çelebi’yle ilgili, “Bu kadar savrulma olmaz ki” dedi.

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Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması muhalefet kanadında özellikle de CHP'de şaşkınlık yarattı. Önce CHP sonra da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti'ye katıldığını duyurması tartışma konusu olmuştu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi sırasında Çelebi ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptığını aktardı.

O meşhur fotoğraf sorulunca...

“Kılıçdaroğlu’na, KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi’nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım. Gülümsedi.

"Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi’nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı” diyen Saymaz, CHP liderinin şaşkınlığını saklamayarak, “Bu kadar savrulmaz olmaz ki” dediğini aktardı.

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