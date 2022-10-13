Selahattin Demirtaş'ın geri adımı hızlı oldu HDP ve PKK'ya bağlılık mesajı gönderdi

Selahattin Demirtaş'ın son dönemde HDP ile yaşadığı gerginlik kısa sürdü. Terör örgütü PKK'ın 'münafık' tepkisinden sonra açıklama yapan Demirtaş, altılı masayı eleştirdi, "Esas çözüm programı Emek ve Özgürlük İttifakından çıkacaktır." dedi. Demirtaş, ayrıca yetkinin HDP Genel Merkezi'nde olduğunu söyledi.

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HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın havası erken söndü. HDP ve PKK'ya yönelik eleştirel mesajlar içeren açıklamaları olay olan ve terör örgütü PKK'nın tepkisini çeken Demirtaş, geri adım attı.

Demirtaş’ın Mersin’deki polisevi saldırısını kınamasına ve 2012’deki “Apo’nun heykelini dikeceğiz” sözleriyle ilgili yaptığı “Hem bağlamından koparılmaya hem yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi” açıklaması olay oldu.

Terör örgütü PKK’ya bağlı bir internet sitesinde, Alişar Piran takma adıyla yayımlanan yazıda "Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır" ifadelerini kullandı.

Hedefteki Demirtaş geri vites yaptı

Çıkışları nedeniyle terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin tepkilerinin odağına yerleşen Demirtaş geri adım attı.

Demirtaş'a kritik soru

HDP'ye yakın Yeni Yaşam’ın muhabiri Reyhan Hacıoğlu, HDP’nin eski genel başkanı ve tutuklu Selahattin Demirtaş’a şu soruyu sordu:

“6'lı masa denilen Millet ittifakı masasında ısrarla Kürt sorununda bir kaçış söz konusu. Böylesi bir ittifakın programının toplumda bir karşılığı olur mu seçimde. Ve buna rağmen zaman zaman yaptığınız açıklamalar bir olumlama olarak görülüyor. Hatta bir pazarlık yorumlarına kadar dahi gidiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?”

"HDP Genel Merkezi yürütür"

Demirtaş, Yeni Yaşam’ın sorusuna şöyle cevap verdi:

“Altılı Masa'daki bazı partiler, Kürt Sorununa dair zaman zaman birkaç cümle kuruyorlar ama Altılı Masa'nın kendisi, kurumsal olarak Kürt Sorununun çözümüne dair henüz tek kelime etmiş değil. Bu son derece ciddi bir eksikliktir ama bu eksikliği giderip gidermemek de kendi bilecekleri bir şeydir. Ben şahsen bu konuda cesur ve gerçekçi olmalarını beklerim. Esas çözüm programı Emek ve Özgürlük İttifakından çıkacaktır.

“Pazarlığım olmadı, olmayacak"

Benim açıklamalarım bir olumlamadan çok teşvik etme ve cesaretlendirme, diyalog kapılarını aralama çabası olarak algılanırsa daha doğru olur ve anlaşılır. Pazarlık sorunuz çok açık değil ama kastettiğiniz benim bir pazarlık içinde olabileceğim yorumuysa bunun net olarak herkesin bilmesini isterim ki, cezaevindeyken hem muhalefet hem de iktidar kanadıyla asla bir “pazarlığım” olmadı, olmayacak. Zaten iktidar kanadıyla doğrudan ya da dolaylı en küçük temasım bile olmadı. Siyasette pazarlık doğaldır, meşrudur ama bunu HDP Genel Merkezi yürütür, ben değil. Bu konuda spekülasyonlara değil bana kulak verilmesini isterim. Ötesi, yanlış ve yanılgılı sonuçlara götürür.”

HDP'li Beştaş: Sürekli bir iletişimiz var

Öte yandan Demirtaş ile gerilim yaşandığı tartışmalarına ilişkin HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş açıklama yaptı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Beştaş, HDP-Demirtaş arasında gerginlik olduğu iddialarını yalanladı. Beştaş, şunları kaydetti:

"Bunları okuyoruz. Aramızda bir gerginlik yok. İki hafta önce grup başkanvekilimiz ve vekilimiz ziyaret etti. Öncesinde eş genel başkanımız ziyaret etti. Her gün avukatlar ziyaret ediyor. Sürekli bir iletişimimiz var. Selahattin Bey önceki dönem eş genel başkanımız, ben kendisiyle beş, altı yıl beraber çalıştım. Bu konuda özellikle bir sorun varmış, çelişki varmış gibi yaratılmak istenen bir tablo var. Bunun farkındayız. Bunu biz de görüyoruz. Söyleme biçimimiz farklı olabilir, kullandığımız kelimeler farklı olabilir, yöntemimiz farklı olabilir ama HDP ile Selahattin Bey arasında bir ayrıştırma, çatıştırma, sanki rahatsızlık var gibi yapılan değerlendirmelerin tümünün boş olduğunu, karşılığı olmadığını söyleyeyim."