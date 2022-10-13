Selami Şahin'in zor günleri yürekleri dağladı! Samimi itiraflar: "Küloduma cep diktim..."

NTV ekranlarında yayınlanan, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Selami Şahin özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Hayat hiyakesiyle izleyenlerin yüreklerini dağlayan usta sanatçı, "Yatacak yerim yoktu, tuvalet temizledim, köy küloduma cep diktim" diyerek çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları ve şöhret basamaklarını nasıl tırmandığını tek tek anlattı.

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Ceyda Düvenci'nin programı Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Türk sanat müziğinin usta ismi Selami Şahin, 50 yılı aşkın müzik yolculuğunu ve merak edilen yaşam öyküsünü anlattı. 74 yaşındaki Şahin, yıllar sonra yaptığı itiraflarla ve çok çarpıcı hayat hikayesi ile adeta yürekleri dağladı.

Müzik kariyerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve söz yazarı kimliğiyle de alkış alan Selami Şahin, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Türk Müziğinde 350 adet bestesi ile apayrı ve çok özel bir yere sahip olan usta sanatçı, çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatırken, ekran başındakileri hüzünlendirdi.

"Tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım"

74 yaşındaki sanatçı, İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım. İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim" dedi.

"Halıların, kilimlerin üzerinde yatıyordum"

İstanbul'da çalışacak ve yatacak bir yerinin olmadığını söyleyen Selami Şahin, iş aradığını ve çalışmak için lokantacıya, ütücüye 'işçi lazım' diye sorduğunu 'değil' cevabını aldığını söyledi. Usta sanatçı daha sonra 'Ben şarkıcı olamaya geldim. Annem babam çok fakir. 'Onlara bakmam, çalışmam lazım' dedim. Kocasını çağırdı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat etti. Otelin sahibesi 'Sevdim bu çocuğu' diyerek, beni işe aldı. Otelin üst katında halıların, kilimlerin üzerinde yatıyordum" ifadelerini kullandı.

"Köy küloduma cep diktim"

74 yaşındaki Şahin o dönemlerde tuvalet temizlediğini, ütü öğrenip yataklarını düzelttiğini ifade ederken zor geçen günlerini şöyle anlattı; "Tarlabaşı'nda lokantada komilik yaptım. Kapıyı kilitliyorlardı, divanın üzerinde yatıyordum. Köy küloduma cep diktim, soğan ekmek yiyordum, kazandığım parayı da anneme ve babama gönderiyordum" dedi.

'Oğlum sen burada işçisin, nota da bilmiyorsun

Tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini de izleyicilerle paylaşan Şahin, "17 yaşını bitirmek üzereyken ünlendim. Plakçılık o zaman Sirkeci'de bir iş hanındaydı. Orada iş buldum. Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim" ifadelerini kullandı. Usta sanatçı 'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun cevabı üzerine işten ayrılacağını söyleyince patronun 'Çocugun sesini bir dinleyin' demesi üzerine dinlediklerini ve 'Böyle bir şey olamaz' dediklerini anllatı. Şahi açıklamasının devamında, "Üçüncü 45'likte ünlü oldum. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hayatımın ilk bestesi, 1969-1970 yılında 'Yalancı dünya gibi yalancısın' (Sen Mevsimler Gibisin). Bu besteyle Altın Kelebek ödülünü aldım" ifadelerini kullandı.

"Kazandığım para ile soğan ekmek yiyordum"

Ünlü şarkıcı çocukluğuna dair "Yolculuğa 16 yaşında başladım. Ailem çok fakirdi. Kazandığım para ile soğan ekmek yiyor, geri kalanını aileme yolluyordum. Şarkıcılık yapmak istiyordum. Notaları kendi kendime kitaplardan öğrendim. Şimdi 350 bestem var, 250'si hit" ifadelerini kullandı.