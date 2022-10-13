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Ünlü iş adamı Halis Toprak'ın damadı oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Ev sahibi ile davalık oldu

Ünlü iş adamı Halis Toprak'ın damadı oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Ev sahibi ile davalık oldu

Merhum ünlü iş adamı Halis Toprak'ın, İstanbul Levazım'da oturan kızı Sevgi Toprak ve damadı Recai Alper Tunga icra şokuyla sarsıldı. Lüks sitede aylık 300 bin lira olan kirasını ödeyemediği öğrenilen Recai Alper Tunga hakkında ev sahibi, 4.5 milyon lirayı bulan alacağı için icra davası açtı.

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İş dünyasının Halis Ağa'sı merhum Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Recai Alper Tunga hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve eşi uzun süredir İstanbul'un en lüks semtlerinden Levazım'da oturuyor.

Ancak ünlü çift, aylık 300 bin lira olan evlerinin kirasını yaklaşık 1.5 yıldır ödemiyor.

Ev sahibinin icraya vermesine, tahliye davası açılmasına rağmen çiftin ısrarla evlerinden çıkmadığı öğrenildi. Taraflar arasında yasal süreç devam ediyor.

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