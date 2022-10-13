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Motorine 2 lira 13 kuruş indirim geldi! İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları

Motorine 2 lira 13 kuruş indirim geldi! İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları

Dört gün üst üste 1 liranın üzerinde zam gelen motorine bu gece yarısı 2 lira 213 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litre fiyatı 26,5 lira seviyesine geriledi.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

5 lira 45 kuruş arttı, 2 lira 13 kuruş düştü

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

Motorinin litresi kaç lira oldu?

Motorin grubuna yapılan 2,13 TL'lik indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

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