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AK Partili Metin Külünk’ten bomba dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer

AK Partili Metin Külünk’ten bomba dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer

Dolar sürekli rekor tazelerken AK Partili Metin Külünk'ten bomba bir çıkış geldi. Külünk vatandaşın elinde olan doları satması durumunda dolar kurunun 7-8 liraya gerileyeceğini iddia etti.

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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk’ten dolar kuruyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Külünk, "Vatandaş doları elinden çıkarırsa kur 7-8 liraya düşer" dedi.

"Tasarruf aracı olarak kullandığı için..."

Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programında konuştu.

Külünk, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer" ifadelerini kullandı.

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