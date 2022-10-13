İslam Memiş'ten 966 lira olan gram altın için uyarı! Kuyumcuya giden buna baksın "Ben kralım diyor"
13 Ekim altın fiyatlarında düşüş var gram altın 996 lira oldu. Peki yatırımcı ne yapmalı? Alım-satım yapacaklara İslam Memiş'ten uyarı var. "Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin" diyen Memiş altının son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdığını açıkladı.
Altın fiyatlarında oynaklık sürüyor. 13 Ekim yani bugün altının gram fiyatı 996.06, çeyrek altın 1.659, cumhuriyet altını 6.611,yarım altın 3.317 liradan alıcı bulurken dolar 18.56, Euro da 18.04'den işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcıları uyarı ve şunları söyledi:
-FED (ABD Merkez Bankası) şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir. Türkiye faiz indiriyor, aflar, konut, arsa derken ciddi bir bütçe dışarıya gidiyor ama bütçeye hızlı bir para girişi de oluyor. Vana daha yeni yeni açılmaya başladı. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacak.
-Türkiye'nin merakla beklediği konulardan birisi EYT düzenlemesi... Yaş sınırı gün sayısıyla alakalı, birçok açıklama var ama bunların hiçbirisi gerçek değil.
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-Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdı. İnsanlar altın fiyatlarını konuşurken ons ve gramı birbirinden ayırsınlar. Dolar üzerinden ayarlanan ons, gram altın ise TL üzerinden ayarlanıyor.