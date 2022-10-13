Erkan Kolçak Köstendil ABD'den döndü: ''Hollanda'da kurulu düzenimiz var''

Cihangir'de görüntülenen Erhan Kolçak Köstendil, ABD turnesinden döndü. ABD seyahati hakkında "Harika geçti. Orada insanlar ile sohbet ettik, iletişim kurduk. Çok olumlu tepkilerle karşılaştık" açıklamasını yaptı. Eşi Cansu Tosun'la gezmeyi çok sevdiklerini söyleyen Köstendil, Hollanda'da kurulu düzeni olduklarını söyledi.

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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. ABD turnesinden yeni dönen Köstendil, "ABD harika geçti. Orada insanlar ile sohbet ettik, iletişim kurduk. Çok olumlu tepkilerle karşılaştık" dedi.

Yeni projeler geliyor

Erhan Kolçak Köstendil, yeni projeler için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Koşuşturmacaları olduğunu ve şu an için her şeyin olumlu ve güzel olduğunu belirtti.

''Zaten bu hayattaki en önemli şey; sağlık. O da var, Allah'a şükür" şeklinde konuşarak, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Yeni filmi ‘Tamirhane’nin çekimlerinin bittiğini ve 11 Kasım’da vizyona gireceğini söyledi. ''Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Güzel bir kara komedi oldu.''

Oğlu Marsel'in de setlere geldiğini ve babasından daha meraklı olduğunu söyledi. ''Şimdiden koltuğu ona devredebilirim. Futbola da çok meraklı. Ben de bu sene futbolu bırakıyorum. Hollanda’ya gidip geliyoruz. Orada da 9 bölümlük büyük bir projem olacak.

Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette çalıştığını söyleyen Cansu Tosun, Hollanda-Türkiye arası mekik dokudukları söylemişti. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Orada kurulu bir hayatımız var. Burada da var. Hem orada, hem buradayız. Erkan'la gezmeyi çok seviyoruz. Böyle yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor. Gezmek, öğrenmek, görmek. O yüzden biz çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Cansu Tosun ayrıca senaryo yazdığını dile getirmişti. Henüz açıklamanın erken olduğunu söyleyen Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni. Biraz yol alalım, öyle anlatayım" demişti.

Erkan ne yaparsa en iyisini yapar

Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.