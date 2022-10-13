Yalı Çapkını'nın aşıkları savaşmadılar bu kez seviştiler paylaşımlarla mest ettiler

Yeni sezonun en büyük adımlarından biri Star TV attı. Ard arda birçok dizinin ekran macerasına merhaba dediği haftalarda Star Yalı Çapkını dizisi ile farkını ortaya koydu ve ilk bölümü ile olay oldu. Bazı sahneleri tepki toplasa da seyirci diziye sahip çıktı. Dizide Ferit ve Seyran'ın halleri ise tam not aldı. 'Mayaları tuttu' yorumları yapılan ikilinin set halleri de en az dizideki halleri kadar tatlı.

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Yeni sezonun başlaması ile birlikte birçok kanal ard arda yeni dizileri yayın hayatına soktu, rekabet iyice kızıştı. Rekabeti kızıştıran, ortalığı toz duman eden yapımlardan biri de aynı kitaptan uyarlanan Yalı Çapkını dizisi oldu. Ferit ve Seyhan karakterlerine hayat veren iki genç oyuncunun ekran uyumu tam not aldı. Dizinin ilk bölümlerinde zorla evlendirilen bu nedenle birbirinden nefret eden iki çift olan Seyran ve Ferit ilerleyen bölümlerde aşık olacak. Şİmdilerde sürekli didişen çiftin bu halleri seyirciyi güldürse de aslında sette olaylar çok daha başka.

Star TV yeni sezona hızlı giren, en çok konuşulan dizilere imza atan kanallardan biri oldu. Birçok kanalın ard arda yeni sezona soktuğu dizilerde reyting rekabeti iyice kızıştı. Her gün birkaç dizinin çatıştığı kanallarda reyting listesinin zirvesine çıkan yapımlarda belli oldu. Star TV Yalı Çapkını dizisi ile daha ilk bölümden büyük ses getirdi, kanalın yüzünü güldürdü.

Paylaşımlar mest ediyor

Seyran ve Ferit’in, ailelerinin zoruyla evlenmeleri, ilk başta izleyicinin tepkisini çeken bir durum olmuştu ancak ikilinin uyumu kısa sürede beğenildi. İki ünlü isim sosyal medyada da zaman zaman eğlenceli paylaşımlarda bulunarak hayranlarını mest ediyorlar.

OGM Pictures imzalı dizide iki genç oyuncuya, usta oyuncular Çetin Tekindor ve Şerif Sezer’in yanı sıra deneyimli isimler Gülçin Kantırcıoğlu, Emre Altuğ, Özde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ ve Öznur Serçeler eşlik ediyor.

Yalı Çapkını dizisi konusu

Evlenmek zorunla kalan iki kişinin hikayesini anlatmaktadır. Kitaba göre Korhanlı ailesinin Halis Ağa’sı el bebek gül bebek büyütülen ve çok çapkın olan oğulları Ferit’in evlenmesini ister.

Gaziantepli ailenin büyükleri Antep’e giderek, oğulları için en uygun gelini araştırmaya başlar. Bunun için hamamı tercih eden ailenin kadınları, oğulları için istedikleri geline karar verir. Gelinin ailesine durum açıldıktan sonra, isteme için gün verilir.

Antep’e gelmişken gezmek isteyen Ferit, antep fıstığı alacağı bir dükkanda Seyran’la karşılaşır. Belli etmese de ilk görüşte Seyran’a hayran olur. Güzelliği ile büyülenen Ferit, Seyran’dan aradığı yüzü bulamaz. İsteme günü gelip çattığında Suna çok heyecanlıdır.

Heyecandan eli ayağı titreyen Suna, elindeki tepsiyi olduğu gibi devirir. Utancından koşarak uzaklaşırken, imdadına Seyran yetişir. Seyran’ı görür görmez tanıyan Ferit annesine Suna ile değil Seyran ile evlenmek istediğini söyler. Oğlunun bu söylemine şok olan kadın, utana sıkıla konuyu Seyran’ın babasına açar. Kazım’ın kabul etmesiyle Seyran ve Ferit resmen nişanlanır.