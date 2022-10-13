Erdoğan - Putin görüşmesine saatler kala Rusya çıkladı: Erdoğan teklif edecek

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türkiye'ye gaz dağıtım santrali" açımlamasının ardından tüm dünyanın gözü kulağı bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’dan gelecek haberlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Rece; Tayyip Erdoğan ile Rus lider Putin arasında yapılacak görüşmeye saatler kala Rusya'dan görüşmenin içeriğine dair flaş açıklama geldi. Rusya, "Erdoğan'n yapacağı teklif" diyerek duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan’da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İkilinin görüşmesi özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde büyük önem taşırken, Rus basını, görüşmede ele alınacak konuları yazdı. Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov’un zirveye dair açıklamaları dikkat çekti.

Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklifi bekleniyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın ‘arabuluculuk’ teklif etmesini beklediklerini açıkladı. Uşakov, Erdoğan'ın Putin'e olası Rusya-Batı müzakerelerinin formatlarıyla ilgili tekliflerini resmen sunacağını söyledi.

Batı'nın önde gelen ülkelerinin planları var

Putin'in yardımcısı Uşakov, “Erdoğan'ın şu anda basında yer alan görüşleri resmen sunması beklenebilir. Zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli arabuluculuk planları gündemde.” dedi. Uşakov, “Şimdi birçok kişi Türklerin Ukrayna ihtilafının çözümü bağlamında başka girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu söylüyor. Umarım faydalı bir tartışma bizi bekliyordur.” ifadelerinde bulundu.

Dün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Putin ve Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir” ifadelerini kullanmıştı.