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"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık" diyerek duyuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık" diyerek duyuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık" denildi.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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