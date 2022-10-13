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Cübbeli Ahmet Hoca Deccal hayatta uyarısı yaptı kıyametin büyük alametleri hızlı gerçekleşecek

Cübbeli Ahmet Hoca Deccal hayatta uyarısı yaptı kıyametin büyük alametleri hızlı gerçekleşecek

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ABD Başkanı Biden'ın sarf ettiği "Armageddon" kıyamet savaşına gidecek süreci anlattı. "İnancıma göre Hazreti Mehdi gelecek" diyen Ünlü, Deccal'in şu an hayatta olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Putin'in nükleer çıkışı ile "Armageddon" yani kıyamet savaşı ihtimalinin Küba krizinden sonra en yüksek seviyede olduğunu söylemesi kıyamet tartışmaları yeniden alevlendi.

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'ye konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, kıyamet savaşına giden süreci dinler açısından ele aldı. "Kıyametin küçük-orta alametleri bitti. Büyük alametler daha hızlı gerçekleşecek" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mehdi'nin gelişiyle ilgili konuştu. Kesin geleceğini vurguladı ancak gelmesiyle ilgili alametlerin daha gerçekleşmediğini belirtti. Mehdi'nin ordularıyla Çin ordusunun savaşacağını söyledi. Ünlü, Deccal’in de hayatta olduğunu belirtti.

Deccal kimdir?

Cübbeli'nin Deccal hayatta açıklamasından sonra deccal yaşıyor mu kimdir sorularının cevabını aradı. İşte Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde geçen Deccal tanımı:

"İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi.

Sözlükte “bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak” anlamındaki decl kökünden türeyen bir sıfat olup klasik kaynaklarda “âhir zamanda ortaya çıkıp göstereceği hârikulâde olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi” diye tarif edilir. Deccâl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen rivayetlerde “muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse” anlamındaki mesîh kelimesiyle birlikte “el-mesîhu’d-deccâl” ve “mesîhu’d-dalâle” şeklinde kullanılmıştır.

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