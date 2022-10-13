Alnınızın şekli tüm sırlarınızı ortaya döküyor! İşte yüz okuma testi

Bir insanın yüzüne, özellikle alnına baktığınızda aslında tüm kişilik özelliklerini görebileceğinizi biliyor muydunuz? Kısa bir alın keskin yüz hatları kadınların sahip olmak istediği yüz şekillerinin başında gelir. Peki alnı dar olan biri, ya da alnı geniş olan biri aslında nasıl bir karaktere sahip?

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Karşınızdaki kişi ile daha tek bir kelime etmeden, yüzüne dikkatli bakınca aslında karakterini öğrenebileceğinizi biliyor muyduuz? Peki büyük gözlülerin daha açık sözlü, alt dudağı daha büyük olanların tembel, kepçe kulaklıların da konuşmayı çok sevdiklerini biliyor muydunuz? İşte yüzünüze göre karakter analizinizi

Geniş alnı olanlar zeki insanlar

Alnı geniş olan birçok insan, özellikle kadınlar, alınlarını sevmezler. Bu, başın çoğunu kaplayan alındır. İnsanlar onu patlamaların altına saklamayı tercih ediyor ve bunu neden yapıyor? Mutlu olmaları gereken şey bu! Geniş bir alın, çok zeki olduğuna "sahip" bir kişiden bahseder. Ayrıca geniş alınlı kişilerin birçok ilginç yeteneği vardır.

Alınan herhangi bir işi sadece zamanında değil, aynı zamanda planlanandan önce de tamamlayabilirler. Çok fazla açıklamaya ihtiyaç duymazlar. Altıncı hisleri vardır ve bir şeyin diğer insanlardan çok daha erken olacağını hissedebilirler.

Dar alınlıların temel özelliği duygusallık

Geniş alınlı kişilerin kişiliğini tanımladıktan sonra, adımlarınızı çeşitli alın tiplerinin tersi yöne yönlendirmek ve dar bir alnı tanımlamak en mantıklısıdır. Geniş alın, insanların çok akıllı olduğunu gösterir, ancak bu dar alınlıların daha az akıllı olduğu anlamına gelmez! Ancak böyle bir alnına sahip kişilerin temel özelliklerinden biri de çok duygusal olabilmeleridir.

Duydukları ses kalbin sesidir ve bazen akıllarını kullanmayı unutabilirler. Genellikle bu insanlar oldukça yalnızdır. Mutlaka yalnız hissetmezler, ancak kalabalıktan hoşlanmazlar ve ilgi odağı olmaktan kaçınırlar.

Düz alınlılar sade hayat sürmeyi sever

Görselde de görebileceğiniz gibi alın ucundaki saç çizgisi düz olduğu için bu alın tipine düz denilmektedir. Olursa olsun, bu insanlar hayatınızı daha pürüzsüz hale getirir.

Sade bir hayat sürmeyi severler. O kadar katı insanlardır ki, kurallar onları buna zorluyor diye ihtiyaçlarını ve mutluluklarını asla ihmal etmezler.

Çok dikkatli ve hassas insanlardır. Böyle birine kalbini verirsen, sonsuza kadar seninle olur. Elbette bu, partnerleriyle ilişkilerini kesmedikleri anlamına gelmez ama kalplerinde her zaman ilkine özel bir yer bırakırlar. Bu yüzden böyle alın çizgileri olan bir insanı kendinize aşık etmek çok zordur. Bunu gerçekten hak ediyor olmalısın.

Kavisli alnı olanlar iyi bir izlenim bırakır

Alnı düz olan insanlar olduğu gibi kavisli alnı olan insanlar da vardır. Bu , resimde de görebileceğiniz gibi saç çizgisinin başın üzerinde kıvrıldığı anlamına gelir . Bu insanlar hayat dolu ve çok pozitif. İçeri girerek herhangi bir odayı aydınlatabilirler. Çevresindeki herkes, farkında olmadan da olsa bu insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak ister.

Bu insanlar, olumlu duyguları ve mutlu anları çeken gerçek insan mıknatıslarıdır. Bazen, pozitif enerjilerini kıskanan ve onları inciten sözlerle azaltmaya çalışan insanlar olduğu için acı çekerler.

M şeklinde alnı olanlar hayal gücü sağlam

Bu alın türü M harfine benzer, çünkü alnın orta kısmı hafifçe çıkıntı yaparak iki kemer oluşturur. Alnın tipi bu ise, bunu çok canlı bir hayal gücünün işareti olarak gördüğünüze kesinlikle şaşırmayacaksınız. Bu insanlar her zaman kafaları bulutlarda yürürler ve nadiren aşağı inerler, çünkü bu onlar için çok tatsızdır. Kafanızda bu kadar çok ilginç şey olabiliyorsa, neden gerçeğe dönüyorsunuz? Bu insanların çoğu sanata yatkındır ve genellikle aktörler ve aktrisler, yazarlar veya sanatçılardır.

Başkalarıyla çalışmakta sorun yok. Lider olmaktan hoşlanmıyorsunuz, ancak fikirlerinizi her zaman doğrudan ve sakince paylaşıyorsunuz. Ne istediğini biliyorsun ve onu nasıl elde edeceğini biliyorsun.