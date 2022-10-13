Yeni erkek arkadaşıyla ilk kez görüntülendi kavga sorularına yanıt!

23 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, bir kadınla sokak ortasında kavga ettiği görüntüleriyle gündeme gelmişti. Döngel, bu görüntülerden sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu önceki gün yeni erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Sorulara yanıt vermek istemeyen Döngel, gazetecilere sitemde bulundu.

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Son dönemin gözde oyuncularından Melisa Döngel, sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntülerle olay olmuştu. Döngel, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Güzel oyuncu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Utangaç tavırlarda bulunan Döngel, basın mensuplarının konuyla alakalı ısrarlı sorularına ise cevap vermedi.

"Olabilir de, olmayabilir de"

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, geçtiğimiz haftalarda ise skandal bir olayla gündeme gelmişti. Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu, "Olabilir de, olmayabilir de" diyerek gazetecilere cevap vermişti.

Güzel oyuncunun bir kadınla kavga ettiği görüntüler, sonrasında ortaya çıkarak sosyal medyada gündem olmuş; Melisa'nın Arnavutköy'de bir kadını saçından çekerek sürüklemeye çalıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı.

"Konuşmasam olur mu?"

Bebek'te görüntülenen, daha önce bir kadın arkadaşıyla kavga ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Melisa Döngel, "Bu konu hakkında konuşmasam olur mu?" ifadelerini kullandı.

"Bir dahaki sefere güzel şeylerden konuşalım" diyen ünlü oyuncu, ardından erkek arkadaşı ve onlara eşlik eden köpeğiyle birlikte oradan ayrıldı.

Seda Sayan'a benzetildi

Öte yandan geçtiğimiz aylarda imaj değişikliğine giden oyuncuya, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatılmıştı. Döngel, "Seda Sayan'a benziyorsam ne mutlu bana!" şeklinde konuşmuştu.

"Gelen eleştirileri umursuyorum"

Melisa Döngel'e olumsuz yorumlar sorulunca, "Herkesin kendi düşüncesi tabii ki, benim yorum yapabileceğim bir nokta yok. Her şey için teşekkür ederim" demişti.

"Gelen eleştirileri umursuyorum" ifadelerini kullanan Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de hayatımıza devam edebilmek için pek takmamaya çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

"O fotoğraf yanlış yorumlanmış"

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla alakalı da konuşan Melisa Döngel, "Straplez bir fotoğraf paylaştım, dediğim gibi; insanların görüş açısı... Yanlış yorumlanmış. Çıplak fotoğraf gördük hepimiz daha önce, o çıplak değildi!" diyerek, kahkaha atmıştı