Kahvaltılara çok yakışacak ayva reçeli tarifi tam kıvamında!

Çıtır çıtır kızarmış ekmeğin üzerinde kahvaltılarınıza renk katacak ayva reçelini denemeye ne dersiniz? Kaymakla ve tatlılarla muhteşem bir uyum yakalayan ayva tatlısına bayılacaksınız. Peki ayva reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mıdır? İşte şahane lezzet ayva reçeli tarifi...

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Kahvaltı sofrasında yemeden kalkamayacağınız bir lezzet ayva reçeli. Eğer siz de kendi ayva reçelinizi kendiniz yapmak istiyorsanız lezzeti tam kıvamında bir ayva reçeli tarifi hazırladık. Ayva reçelini istediğiniz tarifte kullanabilirsiniz. Ayva reçeli yaparken renginin güzelleşmesi için ise çekirdeklerinden destek alıyoruz. Birebir ölçü kullanmak da oldukça önemli. İşte ayva reçeli tarifi...

Ayva reçeli malzemeleri

3 adet orta boy sulu ayva

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 adet karanfil

1/2 yemek kaşığı limon suyu

Ayva reçeli yapılışı

Ayvaları yıkayın, kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini dikkatlice çıkarın ve ayrı bir kaseye alın. Ayvaları küçük küçük doğrayın ve çelik bir tencereye alın. Üstlerine 2 su bardağı toz şekeri gezdirin ve 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Bekleme süresinin sonunda 2 su bardağı su ekleyin, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini de içine atın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve reçelinizi, ara ara karıştırarak, yoğunlaşıp reçel kıvamını alana dek yaklaşık 1 saat kadar pişirin. Pişirme süresinin sonuna doğru içine limon suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Ilıklaştıktan sonra kavanozlara bölüştürün, kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Afiyetler olsun!

Ayvanın faydaları neler?

1. Zayıflamaya Yardımcı Olur

Glisemik indeksi düşük olan ayva bu sayede kan şekerini çok hızlı yükseltmez. Bu nedenle diyabeti olan veya diyet yapan kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Öğünlerde tercih edildiğinde lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, bu sayede zayıflamaya da yardımcı olur. Diyetlerde haşlanarak ya da buharda pişirilerek de tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Ancak ayvanın büyüklüğüne dikkat etmek gerekir. 1 porsiyon ayva, büyük boy bir ayvanın yaklaşık yarısı kadardır.

2. Vücudu Virüslere Karşı Korur

İçeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Günlük C vitamini ihtiyacının 4'te 1’ini karşılayan ayva, bu sayede vücudu patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı korur. Gün içinde tercih edilecek 2 veya 3 porsiyon meyveden birini ayvadan yana kullanmak önerilir.

3. Saçları Uzatır

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller içeriğiyle kan dolaşımını artırarak saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Bu da saçları güçlendirir, uzamasına yardımcı olur.

4. Cildi Gençleştirir

Yüksek oranda demir, bakır ve çinko mineralleri içerir, bu sayede kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırarak dolaşımda taşınan oksijen miktarını yükseltir. Dokulara daha çok oksijen gitmesiyle daha sağlıklı ve daha genç bir cilde sahip olunur.

5. Antioksidan İçeriği Kanser Riskini Azaltır

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur, böylelikle kanser riski artar. Ayva ise, yüksek antioksidan içeriği sayesinde polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bu riski azaltır. Bu antioksidanlar, metabolik stres ve inflamasyonu azaltmaya yardımcıdır.

6. Kalp Damar Sağlığını Korur

Yüksek oranda potasyum içeriğiyle kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkilidir. Ayrıca yine yüksek oranda çözünebilir bir lif olan pektin içeriği kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. İçeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller de kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerinde olumlu etkiler yaratır.

7. Sindirimi Kolaylaştırır

Haşlanarak tüketilmesi, gaz problemlerini giderir, sindirime yardımcı olur. Kabızlığa iyi geldiği gibi ishal gibi şikayetlerinin önlenmesinde de kullanılabilen ayva, içerdiği yüksek lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca araştırmalar, ayva özünün, ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu özelliği olduğunu gösteriyor. Henüz araştırmalar yapılmaya devam edilse de erken araştırmalarda ayvalardaki bileşiklerin mide ülserini tedavi etmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Bir araştırmayla, mide ülserine neden olan helikobakter pilorinin büyümesinin engellediği bulgularına ulaşıldı. Reflü hastalığı semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.

8. Bağırsak Hastalıklarını Önler

İçerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteren ayva, sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri ile inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır. Lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı olur.

9. Kansızlığa İyi Gelir

Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artar. Anemi olan kişilerin demir alımını artırmak için ayva tüketmesi önerilir.

10. Kötü Nefes Kokusunun Önüne Geçer

Anti-bakteriyel özelliği ile ayva, birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel olur, ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunun da önüne geçer.

11. Hamilelikte Mide Bulantısına İyi Gelebilir

Gebelikte mide bulantısı ve kusma en yaygın semptomlardan biridir. Bazı araştırmalar, ayvanın bu semptomları azaltabileceğini gösteriyor.

12. Alerjik Reaksiyonlara Karşı Koruma Sağlayabilir

Ayva, alerjik reaksiyonlardan sorumlu bazı bağışıklık hücrelerinin aktivitesini baskılayarak çeşitli alerji semptomlarını hafifletebilir. Ayvadaki bileşikler, burun akıntısı, alerjik cilt ve astım gibi yaygın alerjik reaksiyonlarla savaşmada yardımcı olabilir.