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Beyin kanamasından öldü sanıldı cinayet çıktı! Mersin'de katil 11 yıl sonra yakalandı

Beyin kanamasından öldü sanıldı cinayet çıktı! Mersin'de katil 11 yıl sonra yakalandı

MERSİN'de 11 yıl önce işlenen cinayet ekipler tarafından ortaya çıkarıldı. O dönem beyin kanamasından öldüğü söylenen M.T. isimli şahsın, patronu tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Çalışanını başına sert bir cisimle vurarak öldüren eski patron tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde meydana gelen olayda M.T. (32) isimli maktulün şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı.

Patronu 30 TL yüzünden öldürmüş

HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına sert bir cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski patron tutuklandı

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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