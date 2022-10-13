Dekolte giymeye zorlanmıştı Popstar Özlem adını değiştirdi tesettüre girdi!

2000'lere damgasını vuran Popstar adlı şarkı yarışmasıyla tanınan Özlem Güneş Osma, yıllar sonra bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Yarışmadan sonra tesettüre giren Osma, adını Mekselina İslam olarak değiştirdi. Popstar Özlem yaşadıklarını Katarsis programında tüm samimiyetiyle açıkladı.

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Bir dönemin en çok izlenen şarkı yarışması Popstar'da jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programının konuğuydu.

Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.

"İslam'da kendimi buldum"

"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:

"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.

"Hiç rahat değildim"

Popstar Özlem konuşmasında yarışmada yaşadıklarını da anlattı. Mekselina adını alan eski yarışmacı "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.

"Elenmek istedim"

Popstar Özlem olarak tanınan Mekseline İslam açıklamasında "Olduğumdan farklı gösterilince hayallerim yıkıldı. Dekolte meselesinden çok üstüme gelindi ve elenmek istedim" dedi.

Popstar Özlem Güneş Osma 13 yıldır evli ve artık sahneye çıkmıyor.

Kuma açıklaması tepki topladı

Mekselina İslam bir konuşmasında evli olduğu ve bir kumasının bulunduğunu söylemesi ve bu durumdan memnun olduğunu ifade etmesi tepki çekmişti. İslam dininde erkeklere ve duruma rıza gösteren kadınlara verilen bir hak olan çok eşlilik konusundaki görüşleri nedeniyle uzun bir süre sosyal medyada linç edildi. Linç edilişinin nedeni ise kumasıyla birlikte mutlu bir hayat yaşadıklarını söylemesiydi.

Meksina İslam kimdir?

Mekselina İslam'ın gerçek adı "Özlem Osma" 'dır. Gerçek ismi Özlem Osma olan Mekselina İslam'ın aynı isimde Youtube kanalı bulunmaktadır. Youtuber olan Mekselina İslam zamanında popüler yarışma olan Popstar'a katılmıştı. Popstar'a Özlem Osma olarak katılan Mekselina İslam, Popstar jüri üyelerinden birinin, "neden daha açık giyinmiyorsun" eşeltrisiyle karşılaşınca yarışmayı bırakmıştı.

Mekselina İslam'ın Youtube'da toplamda 126 bin abonesi bulunmaktadır.