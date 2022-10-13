Anaokuluna başlayana maddi destek! Öğrencilere ulaşım desteği! Bakan Yanık'tan flaş açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile desteğinden, doğalgaz desteğine, öğrencilere ulaşım desteğinden, anaokulu desteğine yeni destek miktarlarını ve ne zaman ödeneceğini açıkladı.

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Sosyal yardımlarda kapsamın genişlediği, ödeme miktarlarının arttığı ve yeni sosyal yardım kalemlerinin uygulamaya girdiği süreç devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile desteğinden, doğalgaz desteğine, öğrencilere ulaşım desteğinden, anaokulu desteğine yeni destek miktarlarını ve ne zaman ödeneceğini açıkladı. İşte Bakan Yanık'ın açıklamasından satır başları

-Türkiye Aile Destek Programı ile ne tür yenilikler yapıldı?

''Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

- Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?

''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

Ailelere 1.250 liraya kadar destek

- Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

Ekim ayı ödemeleri bu hafta yapılacak

-Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

''Başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak''

Anaokulu destek ödemesi başlıyor

- Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?

- İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız.

Doğalgaz destek ödemeleri

- Doğalgaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Destek miktarı ne kadar oldu, yararlanma koşulları değişti mi?

Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak'.

Bir önceki Kabine toplantısı sonrasında açıklanan “Ulusal Hane Ziyareti” programı, ne içeriyor, hangi amaca yönelik-ne tür çalışmalar yürütülecek bu program kapsamında?

- Biz hizmetlerimizi talepten ziyade ihtiyaç odaklı olmaya çevirdik. Bu kapsamda “Ulusal Hane Ziyareti” bu dönemde en önemsediğimiz proje. Yardıma ihtiyacı olanları taramak ve tespit etmek. Hedefimiz 26 milyon, 26 milyon haneye ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda çıkan verilerle birlikte önümüzdeki yardımları daha hızlı ve etkin şekilde yapacağız''

Öğrencilere ulaşım desteği

- Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği. Uygulama nasıl olacak?

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.