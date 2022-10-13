ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan Rusya çıkışı: Ukrayna'nın yanında yer almalıyız

ABD'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Türkiye iki ülke arasında denge politikası izlemeye devam ediyor.

"Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz"

ABD ziyaretini sürdüren Kılıçdaroğlu burada bir etkinlikte yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Nükleer silaha sahip bir ülkenin nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin toprakları işgal etmesi savaş başlatması doğru olmadığını her ortamda ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya bağımlılık uyarısı

Kılıçdaroğlu, "Enerji bakımından Türkiye’nin Rusya’ya bağımlı hale gelmesi ve bu oranın çok yükselmesi, özellikle nükleer santralin devreye girmesiyle bu bağımlılık daha da artacak, bunun Türkiye açısından ciddi bir sakınca doğuracağını değişik ortamlarda ifade ediyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Pek çok teknolojiyi Batılı ülkeler vermezken Rusya verdi. Örneğin alüminyum, cam sanayisi, petokimya sanayisi gibi alanlarda Rusya verdi. Ama teknolojiyi Türkiye geliştirdi, daha mükemmel hale geldi. Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.