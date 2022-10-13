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Sakarya'da özel harekat devreye girdi! Eli tüfekli yarı çıplak şahsın mesleği ortaya çıktı

Sakarya'da özel harekat devreye girdi! Eli tüfekli yarı çıplak şahsın mesleği ortaya çıktı

SAKARYA'da, pompalı tüfekle etrafa ateş açan yarı çıplak haldeki şahıs özel harekat polislerinin devreye girmesiyle gözaltına alındı. O şahsın meslekten ihraç edilen eski bir polis olduğu ortaya çıkarken olay esnasında alkollü olduğu belirlendi.

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Olay, dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak’ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi’nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

"Eşiniz sizi aldatsa ne yaparsınız" dedi, eski polis çıktı

Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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