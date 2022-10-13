MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! Türkeş'in memleketine yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimat verdi, partinin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketinde cemevi inşasına başlandı. Bahçeli grup toplantında "Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" demişti.

Abone ol

Devlet Bahçeli, her fırsatta alevi vatandaşların yanında olduklarının altını çiziyor. Bahçeli son olarak Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı ilçesinde cemevi yapılması talimatını verdi.

Sabah'ın haberine göre Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Bahçeli' grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.