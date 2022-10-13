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Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

Sivas’ta karı-koca oğulları tarafından evlerinde kanlar içinde bulundu. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

Korkunç olay sabah saatlerinde Sivas Merkez’e bağlı Yavu köyü sınırları içerisindeki Bahçeli mezrasında meydana geldi. 

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Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

 S.Ö. (44) ve S.Ö. (46) çiftinin oğulları evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti. 

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Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.

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