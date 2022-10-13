Sivas'ta şüpheli ölüm! Oğulları evde korkunç halde buldu feci ihtimal

Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.