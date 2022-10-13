Serenay Sarıkaya'dan sıfır makyaj poz takipçilerinden tam not aldı!

Özel hayatıyla ve yer aldığı projelerle sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya bu sefer sade haliyle sosyal medyanın gündemindeydi. Umut Evirgen'le ilişkisini bitiren güzel oyuncu, spor öncesi makyajsız ve doğal haliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya, doğal haliyle takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Evirgen ile yollarının ayrıldığı öne sürülmüştü. 30 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın bu halini takipçileri çok beğendi. Ünlü oyuncunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

Sıfır makyaj Serenay

Ünlü oyuncu, spor öncesi eğitmeni ile birlikte verdiği pozu 9.3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. Makyajsız haliyle objektif karşısına çeken Sarıkaya'nın doğal hali takipçileri tarafından beğeni topladı.

"Arkadaşlarımla yemek yedim"

Ayrıca Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İstanbul-Adana arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sarıkaya, "Az önce arkadaşlarım ile yemek yedim" dedi.

Ayrılık iddialarını yanıtsız bıraktı

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile "ayrılık" iddiaları ve işletmecinin Farah Zeynep Abdullah ile birlikte görüntülenmesi hakkında ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar" açıklamasını yaptı.

Şahmeran'la ekranlara dönüyor

Şimdilerde 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve set nedeniyle Adana-İstanbul arası mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda çektiği selfieyi 'Adana-İstanbul... İstanbul-Adana' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Şapkasıyla poz veren ünlü ismin fotoğrafı, büyük ilgi görmüştü.

Serenay Sarıkaya kimdir?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model.

15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya,7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır.

Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

Serenay Sarıkaya, çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı.

2017 yılı İnternet dizisi Fİ'de Duru karakterini canlandırdı.