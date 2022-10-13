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Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı çıkışı! '20 bin TL olsun derim ama...'

Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı çıkışı! '20 bin TL olsun derim ama...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari ücrete ilişkin "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bilgin EYT için de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Aralık ayının başında tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı

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Asgari ücret ve EYT'ye ilişkin hükümetten önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve emekli olmayı bekleyenler aralık ayını bekliyor. 

"20 bin lira olsun diyebilirim ama..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi. 

"EYT Aralık'ta tamamlanmış olacak"

Bilgin,  EYT için de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Aralık ayının başında tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar birazdan...

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