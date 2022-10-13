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Farkına varmadan çöpe atıyoruz! Üzüm çekirdeğini 3 hafta yiyin olanları görün

Farkına varmadan çöpe atıyoruz! Üzüm çekirdeğini 3 hafta yiyin olanları görün

Sevilen yaz meyvesi üzüm ün içerisinde bulunan çekirdekler birçok kişiyi yerken rahatsız ediyor. Peki üzümün içerisinde bulunan çekirdeklerin vücudunuza olan faydalarını biliyor musunuz? İşte doğal şifa deposu üzüm çekirdeğinin faydaları...

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Yaz aylarının sevilen, ferahlatıcı meyvesi üzüm içerisinde bulunan doğal şeker yani fruktoz ve yüzde sekseninin sudan oluşması ile yaz aylarında tüketilen sağlıklı ve besleyici besinler arasında yer alıyor. Fakat üzüm meyvesinin sevilen taraflarının aksine içerisinde bulunan küçük sert çekirdekleri birçok kişi tarafından tüketilirken çıkartılıyor ya da çekirdeksiz üzüm tercih ediliyor. Fakat üzümün içerisinde bulunan ve genellikle tüketilmeyen çekirdeklerinin üzümden daha faydalı olduğu bilinmiyor. İşte birçok kişi tarafından sevilmeyen üzüm çekirdeğinin bilinmeyen sağlığa faydaları...

Kan şekerini düzenler

Sık ve düzenli bir şekilde tüketilen siyah üzümün içerisinde bulunan çekirdekler içerisinde bulundurduğu ana antioksidan içeriği ve doğal şekerle kan şekerinizi dengeler. Şeker hastasıysanız ve kan şekerinizde sık değişimler meydana geliyorsa doktor kontrolünde günde belirli bir miktarda tüketeceğiniz siyah üzüm çekirdeği kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Birçok diyet listesinin göz bebeği olan yaş veya kuru üzüm içerisinde bulunan protein, vitaminlerle besin ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda içeriğinde bulunan antioksidanlarla yağ yakımına da yardımcı olarak kilo verme sürenizi hızlandıracaktır.

Sindirim sistemine yardımcı olur

Üzüm çekirdeği faydaları arasında boşaltım sistemini çalıştırma özelliği de bulunur. Sindirim ve boşaltım sistemine olan etkileri sayesinde birçok hastalığı önleyen üzümü çekirdeklerini tüketerek sindirim faaliyetlerini daha verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böbrek sağlığını da koruyarak vücudun asit dengesini sağlayan çekirdekler sindirim problemleri yaşıyorsanız; bağırsaklarınızı rahatlatır.

Akne oluşumunu engeler

Üzüm çekirdeğinin en büyük faydalarından biri de 3 haftalık düzeli tüketimde akneler üzerinde oluşturduğu etkidir. Cilt sağlığına olan yararları saymakla bitmeyen üzüm çekirdeği toksinlerden arınmanızı sağlar ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Üzüm çekirdeğini hem tüketerek hem de yağı ile yapacağınız cilt maskeleri, hücre yenilenmesini destekleyerek kırışıklıkları önler. Sivilce üzerine uygulanan üzüm çekirdeği yağı sivilceyi kısa sürede yok eder. Kuru üzümü çekirdekleri ile beraber tüketerek cildinizi de bakterilerden koruyabilirsiniz.

Saç uzamasına yardımcı olur

Birçok sebze ve meyvenin fayda sağladığı saç dökülmesine üzüm çekirdeğinin de büyük oranda faydası vardır. Saçlarınızın ihtiyacı olan E vitamini üzüm çekirdeğinden alarak daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Zor uzayan saçlara sahipseniz, üzüm çekirdeğini tüketerek ya da üzüm çekirdeği yağı kullanarak daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

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